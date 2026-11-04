Роструд ответил, считается ли опозданием приход на работу на несколько секунд позже срока

В организации правилами внутреннего распорядка установлено начало рабочего времени — 8:48.
Роструд ответил, будет ли считаться опозданием, если работник пришел на работу в 8:48 и 22 секунды.
По мнению ведомства, это считается опозданием.
Согласно ч. 1 ст. 189 ТК, дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.
Правила внутреннего трудового распорядка — локальный нормативный акт, регламентирующий права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя (ч. 4 ст. 189 ТК).
В соответствии с ч. 1 ст. 91 ТК, рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности.
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