Роструд ответил, считается ли опозданием приход на работу на несколько секунд позже срока

В организации правилами внутреннего распорядка установлено начало рабочего времени — 8:48.

Роструд ответил, будет ли считаться опозданием, если работник пришел на работу в 8:48 и 22 секунды.

По мнению ведомства, это считается опозданием.

Согласно ч. 1 ст. 189 ТК, дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

Правила внутреннего трудового распорядка — локальный нормативный акт, регламентирующий права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя (ч. 4 ст. 189 ТК).

В соответствии с ч. 1 ст. 91 ТК, рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности.