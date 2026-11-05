Почти две трети россиян поддерживают полный запрет продажи вейпов

Большинство россиян поддерживают федеральный запрет продажи электронных сигарет. За такую меру выступили 64% участников опроса ФОМ и 73% родителей подростков. Эксперты намерены направить предложения об ограничениях в правительство 23 ноября 2026 года.

Полный запрет продажи вейпов на территории России поддерживают 64% опрошенных граждан и 73% родителей подростков. Такие результаты показало исследование фонда «Общественное мнение» (ФОМ), с которым ознакомился Forbes.

В опросе приняли участие 1 515 россиян старше 18 лет, в том числе 362 родителя подростков.

При этом 70% респондентов считают, что использование вейпов стало массовым явлением среди несовершеннолетних. Среди родителей такого мнения придерживаются 73%.

Еще 58% опрошенных и 65% родителей уверены, что подросткам легко приобрести электронные сигареты, несмотря на действующий запрет их продажи несовершеннолетним.

Кроме того, 53% участников опроса считают вейпы более вредными, чем обычные сигареты, а 73% полагают, что переход на электронные устройства не помогает избавиться от никотиновой зависимости.

Параллельно компания «Право на здоровье» провела исследование с участием 11 врачей различных специальностей, включая представителей Минздрава. Абсолютное большинство опрошенных специалистов выступило за единый федеральный запрет продажи вейпов.

23 ноября 2026 года компания планирует направить премьер-министру Михаилу Мишустину пакет предложений по регулированию рынка.

Инициатива предусматривает запрет розничной продажи электронных сигарет и жидкостей для них, в том числе безникотиновых, а также систем нагревания табака.

Главный внештатный детский специалист-психиатр Минздрава Евгений Макушкин считает, что откладывать введение ограничений не следует.

«Законодательно одобренное право регионов вводить ограничения лишь с марта 2027 года вызывает вопросы: почему мы постоянно откладываем решительные шаги и даем рынку возможность дальше расширять базу потребителей среди детей?» — заявил он.

Однако не все врачи поддерживают полный запрет. Терапевт «Клиники Фомина» Анна Симбирцева предупредила, что такая мера может привести к росту нелегального рынка, на котором состав жидкостей никто не контролирует.

Еще один возможный риск — возвращение части потребителей к обычным сигаретам. По мнению врача, более эффективным может оказаться сочетание высоких акцизов, контроля розничной торговли, ограничений рекламы и запрета ароматизаторов.

При этом распространенность электронных сигарет в России продолжает расти. По расчетам «Финэкспертизы» на основе данных Росстата, в 2024 году вейпами и системами нагревания табака пользовались 5,3 млн россиян, что на 19% больше, чем годом ранее.

С 1 марта 2027 года регионы России получат право самостоятельно запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Федеральный запрет пока не принят, а предложения о его введении находятся на стадии обсуждения.