ЦБ заявил о новом перегреве российской экономики в третьем квартале 2026 года

Российская экономика вновь столкнулась с перегревом из-за роста внутреннего спроса и ограниченного предложения товаров и услуг. Банк России считает необходимым сохранять жесткую денежно-кредитную политику, чтобы сдерживать инфляцию.

В третьем квартале 2026 года российская экономика вновь перешла к положительному разрыву выпуска, то есть в состояние перегрева. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России, которую 23 октября сохранили на уровне 14%.

По оценке регулятора, внутренний спрос продолжал расти, тогда как возможности производства в отдельных отраслях оказались временно ограничены. Это привело к усилению инфляционного давления.

«Внутренний спрос продолжал расти, тогда как в отдельных отраслях возможности предложения были временно ограничены. О возникновении дисбаланса между спросом и предложением свидетельствовало усиление устойчивого инфляционного давления», — говорится в документе.

Для устранения дисбаланса между спросом и предложением ЦБ считает необходимым сохранять сдерживающее влияние денежно-кредитной политики.

При этом российская экономика в 2026 году растет несколько быстрее, чем ожидал регулятор.

По оценке ЦБ, в третьем квартале ВВП увеличился на 1% в годовом выражении вместо прогнозировавшихся ранее 0,5%. Оперативные данные также указывают на продолжение экономического роста в четвертом квартале.

В результате Банк России повысил нижнюю границу прогноза роста ВВП на 2026 год с 0% до 0,5%. Теперь регулятор ожидает увеличения экономики на 0,5–1%.

Однако прогноз на 2027 год снижен до 1–2% из-за более жестких денежно-кредитных условий. Начиная с 2028 года ЦБ ожидает роста ВВП на 1,5–2,5% ежегодно.

Регулятор также предупредил, что инфляционное давление может сохраняться дольше из-за высоких темпов кредитования, бюджетных расходов и опережающего роста зарплат по сравнению с производительностью труда.

«В результате положительный разрыв выпуска может сохраняться дольше, усиливая инфляционное давление», — отмечается в резюме.

Дополнительным риском ЦБ считает медленное восстановление производственных мощностей в отдельных отраслях. Если предложение товаров и услуг продолжит отставать от спроса, это может затруднить снижение инфляции и потребовать более продолжительного сохранения жестких денежно-кредитных условий.