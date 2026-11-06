Binance возобновила вывод части криптоактивов

6 ноября 2026 года с 7:00 мск пользователи снова могут выводить некоторые активы средней и низкой капитализации. Биржа продолжает восстанавливать сервисы после хакерской атаки.

Вывод средств по части активов возобновлен с 6 ноября 2026 года с 7:00 мск, сообщила криптовалютная биржа Binance. Ограничения снимают для перечисленных площадкой активов средней и низкой капитализации.

«Мы продолжаем работать над восстановлением функции вывода средств и возобновим вывод средств для перечисленных ниже активов, начиная с 04:00 (UTC) [или 7:00 мск]», — говорится в сообщении Binance.

Binance сообщила о хакерской атаке 29 октября. Возможные потери оценивались в $6,3 млрд. После разморозки вывода средств, который временно не работал из-за атаки, пользователи вывели около $3,64 млрд.