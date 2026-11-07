37,5 млн россиян получат прибавку к пенсии дважды за 2027 год

В 2027 году страховые пенсии повысят дважды: на 6,8% с 1 февраля и еще на 3,3% с 1 апреля.

Индексация страховых пенсий в 2027 году затронет 37,5 млн россиян, сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков. Такие же данные приводит министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Страховые пенсии будут увеличены в отношении 37,5 миллиона человек в 2027 году», — сказал Чирков.

Первое повышение запланировано на 1 февраля — пенсии проиндексируют на 6,8%. Вторая индексация на 3,3% пройдет с 1 апреля.

Страховую пенсию в России назначают по трем основаниям: по старости, инвалидности и в связи с потерей кормильца.