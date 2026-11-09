Риски крипторасчетов: почему бизнес может остаться должником, даже если полностью перевел монеты контрагенту

Эксперт объяснил, почему USDT на Мосбирже не заменит остаток на валютном счете.

Для бизнеса право использовать цифровую валюту во внешнеторговом расчете не заменяет условия самого контракта, предупреждает адвокат Павел Бобрович.

Важно заранее согласовать актив и сеть перевода, адрес получателя, курс и момент, когда обязательство считается исполненным.

«Иначе контрагент может получить ровно согласованное количество монет, а стороны все равно будут спорить о том, какая часть долга в валюте договора погашена», — пояснил Бобрович.

При этом для частного инвестора принципиальны два вопроса: что он покупает и где будет учтено его право. Фьючерс на цену биткоина, например, не равен покупке биткоина: у владельца контракта нет монеты, которую можно перевести контрагенту, добавил эксперт.

Банк России отдельно разъяснял возможность допуска USDT как иностранного цифрового инструмента: привязка к доллару не превращает его в долларовый остаток на банковском счете.