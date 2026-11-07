Вологодская область полностью запретит розничную продажу вейпов с марта 2027

Запрет начнет действовать с 1 марта 2027 года. Он охватит электронные системы доставки никотина, жидкости, составные части и элементы устройств.

Полный запрет на розничную продажу вейпов введут в Вологодской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. Депутаты регионального парламента поддержали законодательную инициативу на второй сессии.

«Закрепляем достигнутый результат на законодательном уровне. С 1 марта 2027 года в регионе вступит в силу полный запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина, жидкостей для них, их составных частей и элементов», — написал Георгий Филимонов.

До получения регионами полномочий по регулированию этого рынка в Вологодской области прекратили продажу вейпов 316 торговых точек. Кроме того, минимальную площадь магазинов с табачной и никотинсодержащей продукцией увеличат до 10 кв. м и введут дополнительные ограничения по местам ее продажи.