Школьникам предложили сделать бесплатным проезд в городском транспорте

Для студентов стоимость билетов предлагают снизить на 50%. Льготы должны уменьшить расходы семей на поездки к месту учебы и работы.

Проезд в городском транспорте для школьников может стать бесплатным, а для студентов — вдвое дешевле. С такой инициативой выступил лидер «Справедливой России», глава думской фракции Сергей Миронов.

«Дети должны иметь возможность свободно добираться до школы, секций и библиотек, а студенты — до вузов и подработок, не задумываясь о стоимости билета», — сказал Миронов.

По мнению депутата, транспортные льготы снизят финансовую нагрузку на семьи и сделают образование и дополнительное развитие доступнее. Школьники и студенты также смогут чаще посещать кружки, спортивные секции и культурные мероприятия.