Путин изменил правила сделок с физлицами: теперь потребуется подтверждать гражданство

Россияне без паспорта могут попасть под ограничения для недружественных лиц: новый указ Путина

При отдельных сделках и финансовых операциях гражданам теперь потребуется подтвердить российское гражданство, гражданство дружественной страны или право на постоянное проживание в России либо дружественном государстве.

Президент Владимир Путин подписал указ от 5 ноября 2026 года № 816, который расширяет круг физических лиц, подпадающих под специальные экономические ограничения.

Ранее особые правила распространялись преимущественно на лиц, связанных с недружественными государствами. Теперь при применении соответствующих указов к этой категории относятся также физлица, которые не представили документы, подтверждающие:

российское гражданство;

гражданство страны, не входящей в перечень недружественных;

наличие вида на жительство в России;

право на постоянное проживание в дружественном государстве.

Таким образом, отсутствие подтверждающих документов может стать основанием для применения к физлицу ограничений, предусмотренных антисанкционными указами. При этом фактическое гражданство человека может быть российским.

Поправки затрагивают шесть президентских указов, регулирующих отдельные сделки с недвижимостью и ценными бумагами, предоставление займов, исполнение обязательств перед иностранными кредиторами и некоторые корпоративные операции.

Что изменится для бизнеса

При заключении сделок, подпадающих под антисанкционные ограничения, компаниям следует проверять не только гражданство и статус контрагента, но и наличие подтверждающих документов.

Например, указ от 1 марта 2022 года № 81 устанавливает особый порядок для некоторых операций с недвижимостью, ценными бумагами и рублёвыми займами.

Если физическое лицо не подтвердило свой статус, при применении соответствующего указа оно может рассматриваться как лицо из недружественного государства. Это способно повлиять на порядок проведения сделки и необходимость получения разрешения.

Важно: нововведение не означает, что паспорт потребуется при каждой покупке или продаже товара, оказании услуги либо обычном расчёте с физическим лицом. Речь идёт об операциях, подпадающих под конкретные антисанкционные ограничения.

Указ № 816 вступил в силу 5 ноября 2026 года, в день официального опубликования.