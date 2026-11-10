Миронов предложил заморозить аптечные наценки на уровне 5%

Наиболее востребованные препараты предлагают продавать без наценки. Расходы на назначенные врачом лекарства могут компенсировать, если они превышают 10% дохода покупателя.

Аптечную наценку на лекарства предложили установить на уровне не более 5%, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Нужно ограничить наценку в аптеках на уровне 5%, а наиболее востребованные препараты продавать без наценки», — сказал он.

При быстром росте цен на лекарства и медицинские услуги государству также следует увеличить адресную помощь малоимущим и расширить возможности бесплатной медицинской помощи, считает депутат.

Кроме того, Сергей Миронов предложил развивать сеть социальных аптек и создать государственный резерв лекарств. Компенсация расходов должна распространяться на препараты, назначенные врачом, если затраты на них превышают 10% доходов человека.