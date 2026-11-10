Мы сделали новую Систему: законы, судебная практика и инструменты для бухгалтера

К привычным материалам, вебинарам и консультациям Клерка добавились правовая база, судебная практика, новый поиск с ИИ и расширенная проверка контрагентов. Рассказываем, как теперь устроена Система и что в ней можно делать.

У бухгалтера редко бывает задача просто прочитать закон. Обычно нужно разобраться в конкретной ситуации: как учесть операцию, заполнить документ, ответить на требование или проверить нового поставщика.

Мы развиваем Систему именно вокруг таких задач. В ней собраны объяснения экспертов, первоисточники и сервисы, которые нужны в ежедневной работе. Теперь возможностей стало больше.

Вот экран системы https://klerk.systems/info/

Что осталось из привычного

В Системе по-прежнему доступны материалы, которые готовит отдельная редакция: разборы, мини-курсы и конспекты вебинаров. Можно смотреть записи встреч с экспертами и участвовать в предстоящих вебинарах.

Есть консультации: возможность задать вопрос эксперту или ИИ, а также база ответов на рабочие вопросы. Отдельно работает чат с ИИ, где доступны ChatGPT, DeepSeek и Алиса. А для общения с коллегами и обсуждения сложных ситуаций есть форум.

Что нового

Все эти сервисы остаются. Рассказываем, что к ним добавилось.

Новый поиск с ИИ

Мы переписали собственный поиск и добавили искусственный интеллект. Он использует найденные материалы, чтобы помочь с ответом на вопрос.

В основе лежит подход RAG: сначала Система ищет подходящую информацию, затем ИИ использует её при подготовке ответа. Для бухгалтера это возможность быстрее перейти от запроса к нужному объяснению.

Поиск будем развивать дальше. Нам важны реальные рабочие вопросы: что вы искали, удалось ли найти ответ и чего в нём не хватило.

Собственная правовая система

В правовой базе Клерка на 10 ноября уже 81 120 документов. Здесь собраны кодексы, федеральные законы, постановления, приказы, письма Минфина и ФНС, ПБУ и ФСБУ.

Можно работать с редакциями документов и смотреть изменения, которые ещё только вступят в силу. Для этого есть календарь: он помогает заранее увидеть, что изменится в ближайшие месяцы.

Судебная практика, связанная со статьями закона

В разделе судебной практики на ту же дату 67 172 судебных акта.

Документы связаны между собой: из ссылки на статью в судебном решении можно перейти к её действующей редакции. У самой статьи видно, какие судебные акты на неё ссылаются. Так проще изучить норму и посмотреть, как её применяют суды.

На странице о Системе можно увидеть эту связь на конкретных примерах.

Новая проверка контрагентов

Мы добавили расширенную проверку компаний. В ней собраны сведения, которые помогают оценить будущего партнёра перед началом работы:

финансовая отчётность и показатели надёжности;

арбитражные дела и исполнительные производства;

банкротство и сообщения Федресурса;

руководство, учредители и связи;

налоги, сотрудники и сведения о принадлежности к МСП;

проверки, лицензии и история изменений;

контакты, виды деятельности и регистрационные данные.

Проверка помогает собрать общую картину: кто стоит за компанией, как идут её дела и на какие обстоятельства стоит обратить внимание до заключения договора.

Проверка контрагентов: https://www.klerk.ru/system/contragents/

Бланки, формы и скоро договоры

В справочнике уже 1 870 бланков и форм. База пополняется, документы обновляются.

Смотреть бланки: https://www.klerk.ru/blank/

Следующее дополнение планируем на 17 ноября: около 1 000 шаблонов договоров. Это ближайший этап развития Системы.

Сколько стоит

Годовой доступ к тарифу «Рабочий стол бухгалтера» стоит 24 900 рублей. В пересчёте это 2 075 рублей в месяц при оплате за год.

По акции 11.11 годовой доступ к тарифу «Рабочий стол бухгалтера» стоит 18 900 рублей вместо 29 988 рублей. Это 1 575 рублей в месяц при оплате за год. Скидка составляет 37%, экономия за год — 11 088 рублей. Купить

Наша задача простая: чтобы бухгалтер мог в одном продукте найти объяснение, проверить его по закону, посмотреть судебную практику, подобрать форму и при необходимости обратиться к эксперту.