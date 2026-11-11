Подозрительным клиентам банков ограничат переводы и внесение наличных до 30 тысяч рублей

В Госдуму внесли законопроект, который позволит ограничивать пополнение счетов граждан, заподозренных в сомнительных финансовых операциях.

Согласно законопроекту № 32298-9, банки будут обязаны устанавливать таким клиентам два отдельных месячных лимита:

30 тысяч рублей — на внесение наличных на собственные счета и пополнение электронных кошельков наличными;

30 тысяч рублей — на получение переводов от других физических лиц.

Выявлять подозрительные операции будет Центробанк совместно с Росфинмониторингом. Ограничения смогут вводить на срок до одного года, а при повторном выявлении подозрительных операций — на два года.

Клиент сможет оспорить ограничения, представив банку подтверждающие документы. На рассмотрение обращения отводится семь рабочих дней.

Авторы инициативы объясняют необходимость новых мер борьбой с мошенниками, нелегальными криптообменниками и использованием подставных лиц для денежных переводов.

Если закон примут, он вступит в силу 1 марта 2028 года.

Источник: законопроект № 32298-9.