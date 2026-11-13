В Клерк.Системе появились отдельные каталоги ФСБУ, ПБУ, ФСБУ государственных финансов и всех кодексов РФ

Мы продолжаем развивать Клерк.Систему. На этот раз добавили отдельный каталог федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов — для бухгалтеров государственных и муниципальных учреждений.
Теперь в Системе доступны четыре раздела:
ФСБУ государственных финансов — 34 документа.
ФСБУ — 10 стандартов.
ПБУ — 22 положения по бухгалтерскому учету.
Все кодексы РФ — отдельный каталог кодексов Российской Федерации.
В каталогах бухгалтерских стандартов собраны не только действующие документы, но и стандарты, которые вступят в силу позднее, а также утратившие силу положения. Соответствующие статусы отображаются прямо в списках.
Отдельный каталог ФСБУ государственных финансов — важное дополнение. Бухгалтеры бюджетной сферы теперь могут находить профильные стандарты в одном месте, не разыскивая их среди тысяч приказов Минфина.
Продолжаем превращать Клерк.Систему в полноценный рабочий инструмент для всех бухгалтеров, включая бюджетников.
Подключить Клерк.Систему и оплатить доступ можно здесь.