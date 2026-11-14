Минимальные цены на социально значимые продукты снизились на 1,7%: что подешевело сильнее всего

Снижение за год зафиксировали в 11 из 25 базовых категорий. Сильнее всего подешевели свинина, рис и сливочное масло.

Минимальные цены на социально значимые продукты в крупных торговых сетях в октябре 2026 года оказались в среднем на 1,7% ниже, чем годом ранее, следует из мониторинга АКОРТ. Свинина подешевела почти на 20%, рис — на 18%, сливочное масло — на 17%.

Цены на пшено и пшеничную муку снизились на 10,5 и 10,3% соответственно, на сезонные яблоки — на 8,6%. Ржаной и ржано-пшеничный хлеб подешевел на 4,8%, подсолнечное масло — на 4,7%, куриные яйца — на 3,3%. Стоимость пшеничного хлеба уменьшилась на 2,1%, баранины — на 1,6%. Об этом пишет «Парламентская газета».

За месяц базовая продуктовая корзина подешевела на 0,7%. Яблоки стали доступнее на 18%, сахар и подсолнечное масло — на 10%. Также снизились цены на репчатый лук — на 4,9%, морковь — на 4,3%, белокочанную капусту — на 1,6%.

Октябрь стал третьим месяцем 2026 года, когда средняя наценка сетей на товары «первой цены» была отрицательной. Она составила минус 0,9% против 4,1% годом ранее. Ниже закупочной цены сети продавали, в частности, капусту с наценкой минус 14,8%, гречку — минус 11,1%, морковь — минус 10,9%, пшено — минус 10,3% и яйца — минус 9,5%.