Пользователям Binance назвали дату полного открытия вывода средств

Биржа рассчитывает открыть вывод для всех оставшихся сетей и активов к концу следующей недели. За эту неделю функцию восстановили в 87 сетях.

Вывод средств для всех оставшихся сетей и активов планируется открыть к концу следующей недели, сообщила Binance.

«Мы продолжаем работу по восстановлению функций вывода средств», — говорится в сообщении площадки.

Binance приостановила вывод после хакерской атаки, о которой стало известно 29 октября 2026 года. Возможные потери оценивались в $6,3 млрд. После разморозки функции пользователи вывели около $3,64 млрд.

К 12 ноября биржа полностью покрыла активы пользователей, затронутые атакой. На это Binance направила более $6,34 млрд собственных средств, а также использовала часть фонда SAFU, страхового фонда фьючерсов и корпоративные средства. Кроме того, площадка выкупала затронутые токены на рынке и через OTC.