В России в 2027 году могут начаться массовые сокращения работников

Компании, которые раньше переводили сотрудников на трёх- и четырёхдневную рабочую неделю, могут перейти к увольнениям. Глава РСПП прогнозирует рост безработицы.

Компании, которые раньше переводили сотрудников на трёх- и четырёхдневную рабочую неделю, могут перейти к увольнениям. Глава РСПП прогнозирует рост безработицы.

Российский бизнес в 2027 году может столкнуться с волной сокращений персонала. Об этом 14 ноября заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, сообщает «Интерфакс».

По его словам, многие предприятия до сих пор старались сохранить сотрудников, переводя их на сокращённую рабочую неделю. Работодатели рассчитывали на восстановление экономики, но теперь ситуация меняется.

Причины — высокая ключевая ставка, снижение спроса на внутреннем и внешнем рынках и неблагоприятные экономические прогнозы.

Шохин считает, что в 2027 году рост российской экономики может приблизиться к нулю или смениться спадом. При таких условиях сохранять прежнюю численность персонала компаниям становится экономически невыгодно.

Глава РСПП также не ожидает снижения ключевой ставки как минимум до февраля 2027 года.

На этом фоне Шохин прогнозирует рост безработицы. Для крупных предприятий, особенно градообразующих, он предложил предусмотреть государственную поддержку, включая отсрочки и рассрочки по налоговым платежам.