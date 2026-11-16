Минфин согласен передавать в налоговую данные о переводах физлиц только с 2027 года

ЦБ будет передавать ФНС сведения только об операциях физлиц, совершенных с 1 января 2027 года. Ранее норму планировали распространить на переводы с 1 января 2026 года.

Норму о передаче данных предложено применять к операциям с 1 января 2027 года, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Речь идет о счетах с признаками систематического получения доходов от других физлиц.

«Конечно, сейчас эту норму надо распространять с 1 января 2027 года», — сказал Сазанов. На обратную силу поправки указал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Изменения в статью 85 НК входят в поправки ко второму чтению законопроекта № 617-9. Признаки систематического получения доходов, а также форму, формат и периодичность передачи сведений определят в соглашении ЦБ и ФНС.

После получения информации налоговые органы смогут запрашивать у банков выписки по счетам таких физлиц. Сейчас выписки по счетам лиц без статуса ИП доступны налоговикам при взыскании задолженности, проведении проверки или истребовании документов с необходимым согласованием.