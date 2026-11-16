МВД разъяснило, когда у человека может быть два загранпаспорта

Можно одновременно иметь два загранпаспорта с разными сроками действия. Второй загранпаспорт должен быть биометрическим.

Второй загранпаспорт может быть только нового образца, то есть биометрическим, сообщила пресс-служба МВД России. При этом у каждого из двух документов будет свой срок действия.

«С 2015 года любой гражданин РФ может иметь два заграничных паспорта одновременно, у каждого из которых свой срок действия», — уточнили в министерстве.

Второй документ может понадобиться, если в первом закончились пустые страницы, но остались действующие визы. Также им можно пользоваться для поездки за границу, пока другой паспорт находится в консульстве на оформлении визы.