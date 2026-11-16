Почта России начала принимать цифровые рубли во всех отделениях

Физлица могут оплатить услуги Почты России цифровыми рублями по QR-коду. Для этого нужен цифровой кошелек и приложение банка, который поддерживает такие операции. Комиссии за оплату нет.

Почта России подключила оплату услуг цифровыми рублями во всех отделениях сети. Чтобы рассчитаться, клиенту нужно отсканировать QR-код в приложении банка, который поддерживает операции с цифровым рублем. Об этом сообщила пресс-служба Почты России.

Цифровой кошелек можно открыть через приложение банка — участника платформы цифрового рубля. Сам кошелек хранится на платформе Банка России. Пользоваться им можно через приложения подключенных банков, в которых человек обслуживается.

«Мы интегрировали новый способ оплаты в действующую ИТ-инфраструктуру компании, чтобы сделать оплату услуг для граждан простой и удобной — через привычные банковские приложения», — рассказал заместитель генерального директора Почты России Дмитрий Чудинов.

Прием платежей подключили «Почтатех», дочерняя ИТ-компания Почты России, и ВТБ. Работу над проектом начали в феврале 2026 года, а первый платеж цифровыми рублями прошел в сентябре.