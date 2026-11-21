За 9 месяцев 2026 года финансирование получили 275 компаний. Объем поддержки вырос на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Малые технологические компании привлекли 21,4 млрд рублей на развитие разработок и производства с помощью инструментов господдержки. Финансирование за 9 месяцев 2026 года получили 275 предприятий.

По программам льготного кредитования компании получили 13,6 млрд рублей. Ставка по таким займам была на 7 процентных пунктов ниже ключевой.

Еще 12,1 млрд рублей бизнес привлек с использованием «зонтичных» поручительств. Они покрывают до 50% необходимого обеспечения по кредиту и помогают получить финансирование при нехватке собственного залога.

За тот же период крупные госкомпании закупили продукцию малых технологических компаний из сектора МСП на 94,4 млрд рублей. Это на 14,2% больше, чем годом ранее.