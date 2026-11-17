Правовая система «Клерка» пополнилась международными стандартами финансовой отчётности. Теперь бухгалтеры могут обращаться к российским и международным стандартам в одной системе.
Ранее «Клерк» добавил в Правовую систему все ФСБУ и ПБУ. Для российских стандартов доступны действующие и предыдущие редакции, которые можно сравнить между собой.
Правовая база входит в Клерк.Систему. Подписка также включает судебную практику, формы и бланки документов, базу консультаций, ИИ-консультанта, проверку контрагентов и записи вебинаров.
Подписка на Клерк.Систему стоит 2 250 рублей на месяц, 13 500 рублей на полгода или 24 900 рублей на год. Организации могут оформить корпоративный доступ с оплатой по счёту.