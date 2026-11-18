Банк России включил Альфа-Банк в реестр операторов обмена цифровых валют — соответствующее решение регулятор принял 18 ноября 2026 года.

Альфа-Банк внесли в реестр организаций, которые могут вести обмен цифровых валют, сообщил Банк России. Регулятор принял решение 18 ноября 2026 года.

В реестр включены сведения об АО «Альфа-Банк», включая наличие права на такую деятельность. ИНН банка — 7728168971, ОГРН — 1027700067328.

15 октября 2026 года руководитель дирекции развития цифровых валют и инфраструктуры Альфа-банка Виктор Васильев сообщил, что банк планирует запустить не только криптообменник, но и собственный криптодепозитарий.