Цветные номера помогут сотрудникам ГИБДД и дорожным камерам распознавать автомобили, которые движутся без водителя.

Государственные номера беспилотных автомобилей могут выделить зеленым цветом, сообщил директор департамента цифрового развития Минтранса Артем Юренков на международном форуме и выставке «Транспорт России 2026».

«Еще не охвачен зеленый цвет. Вот как предложение, может быть, для понимания, что действительно в этом автомобиле человека нет, можно рассмотреть возможность и взять какое-то цветовое обозначение номеров», — сказал Юренков.

Инициатива пока сформулирована как предложение. Зеленые номера должны упростить визуальное определение беспилотников сотрудниками ГИБДД, а также их автоматическое распознавание дорожными камерами.