Платный доступ к базам МВД может приносить бюджету почти 120 млрд рублей в год. Бизнес предупреждает о росте стоимости услуг для клиентов.

Правительство поддержало введение платы за предоставление компаниям сведений из баз МВД. По данным Forbes, об этом первый вице-премьер Денис Мантуров заявил на совещании 11 ноября.

Проект постановления предусматривает 50 рублей за каждый завершённый сеанс обмена информацией по каждому виду сведений. Платными предлагается сделать проверки действительности паспортов, регистрации граждан, разрешений на временное проживание и видов на жительство. Правила затронут банки, операторов связи, удостоверяющие центры и другие предусмотренные документом организации.

По расчётам МВД, ежегодные поступления в бюджет составят 119,6 млрд рублей. При предложенном тарифе это соответствует примерно 6,6 млн платных проверок в день.

Для бизнеса такие проверки — часть обязательных процедур. Банки используют сведения для идентификации клиентов и выполнения требований антиотмывочного законодательства, операторы связи — для подтверждения данных абонентов. По оценке Ассоциации больших данных, полноценной альтернативы базам МВД у компаний нет.

ЦБ и Росфинмониторинг выступали против платы. Банк России предупреждал о подорожании услуг для клиентов, а Росфинмониторинг настаивал на бесплатном доступе к сведениям, необходимым для выполнения обязательных публичных функций. В МТС считают, что рост расходов может снизить эффективность противодействия мошенничеству.

Возможность взимать плату закреплена Федеральным законом от 28.11.2025 № 432-ФЗ. Конкретный тариф и порядок расчётов предусмотрены проектом постановления: поддержка инициативы ещё не означает, что плата уже введена.