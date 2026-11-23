Механизм госрегистрации заработает после принятия проекта Минтранса о регулировании движения средств индивидуальной мобильности. Затем МВД подготовит необходимые акты.

Полномочия по государственной регистрации владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности правительство закрепило за МВД. Об этом сообщил старший инспектор по особым поручениям Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Виктор Стельмах на круглом столе «На самокатах — по правилам».

Запуск регистрации будет зависеть от принятия проекта Минтранса о правилах регулирования и движения СИМ, считает представитель МВД. Этот документ должен стать отправной точкой для работы нового механизма. Об этом пишут «Ведомости».

После издания документа МВД в течение шести месяцев внесет необходимые акты в правительство. Круглый стол прошел в рамках «Транспортной недели — 2026».