Правительство просят уточнить, когда работа через цифровую платформу становится скрытым наймом. Единые критерии должны помочь выявлять подмену трудовых отношений без лишних претензий к добросовестным заказчикам и самозанятым.

Объединение самозанятых России и профсоюз «Новый труд» обратились к Михаилу Мишустину с просьбой закрепить критерии, позволяющие отличать платформенную занятость от трудовых отношений. О совместном письме 23 ноября сообщили «Ведомости».

Авторы предлагают оценивать признаки в совокупности. В частности, учитывать:

поручения, которых нет в карточке заказа;

штрафы и другие санкции, не согласованные в договоре или оферте;

руководство работой через сторонние каналы связи;

назначение конкретного исполнителя вручную.

Единые рекомендации должны помочь выявлять скрытый найм и снизить нагрузку на добросовестных заказчиков и исполнителей.

Отдельно авторы попросили сохранить ставки НПД 4% и 6% после 2028 года и проиндексировать годовой лимит дохода в 2,4 млн рублей, который не менялся с 2019 года.