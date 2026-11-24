Запуск спота на Мосбирже сузит спреды по криптофьючерсам, но массовое подключение брокеров начнется только в 2027 году.

Как запуск спотовых торгов на российских биржах (в том числе планы Московской биржи по старту с 1 декабря) повлияет на ликвидность и ценообразование локальных криптофьючерсов, рассказал «Клерку» профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Надежда Капустина.

Запуск спотовых торгов на Мосбирже, где сделки войдут в единый клиринг НКЦ, создаст для маркетмейкеров возможность арбитража между спотом и фьючерсами внутри одной инфраструктуры с неттингом обеспечения.

Со временем такая ситуация сузит базис и спреды и сделает цену фьючерса более репрезентативной. Однако глобальная цена по-прежнему будет формироваться за рубежом, а круг участников на старте будет ограничен.

Согласно оценке аналитика Bitbanker Андрея Порошина, массовое подключение брокеров начнется лишь в 2027 году, отметила эксперт.