Ипотечными мерами господдержки с 2018 года воспользовались более 5 млн семей. Выплату 450 тыс. рублей на погашение кредита получили свыше 1 млн многодетных семей.

Семейной ипотекой с 2018 года воспользовались более 2 млн семей, сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко на совещании в Совете Федерации. Всего различные ипотечные меры поддержки охватили свыше 5 млн семей.

«Выплату на погашение ипотеки — 450 тыс. рублей — получили более 1 млн многодетных семей. Более 118 тыс. смогли полностью погасить кредит», — отметил Виталий Мутко.

В 17 регионах многодетным семьям дополнительно предоставляют 550 тыс. рублей. С учетом федеральной выплаты совокупный размер поддержки может достигать 1 млн рублей.

В реализации ипотечных программ участвовали более 100 банков. Общая сумма предоставленных ими кредитов и выплат составила 20 трлн рублей.