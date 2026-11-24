Заграничный паспорт не требует замены при получении нового внутреннего паспорта в 20 или 45 лет, сообщили в пресс-службе МВД.

«При замене внутрироссийского паспорта по достижению возраста 20 или 45 лет производить замену имеющегося заграничного паспорта не требуется, если не изменились персональные данные владельца», — уточнили в ведомстве.

Внутренний паспорт впервые выдают в 14 лет. После достижения 20 и 45 лет документы и фотографии для его замены нужно подать не позднее 90 календарных дней после дня рождения.