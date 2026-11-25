Налоговая: бумажные перевозочные документы сами по себе не лишат заказчика расходов и вычетов
Нарушение обязательного электронного формата не станет самостоятельным основанием для отказа в учете расходов по налогу на прибыль и вычетах НДС. Однако за несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность.
Оформление перевозочных документов на бумаге само по себе не позволяет отказать заказчику услуг в признании расходов и применении вычетов НДС, разъяснила ФНС в письме от 03.11.2026 № СД-36-3/9573@. Обязательный электронный документооборот в грузоперевозках не отменяет общие нормы налогового законодательства.
С 1 сентября 2026 года перевозочные документы в сфере грузоперевозок нужно оформлять в электронном виде. Поэтому бумажный формат нарушает установленный порядок, но не влечет автоматических налоговых последствий для покупателя услуг.
Клиент и экспедитор отвечают за нарушение обязательных требований на основании статьи 6.1 Федерального закона «О транспортно-экспедиционной деятельности». Административная ответственность предусмотрена статьей 11.14.3 КоАП.
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