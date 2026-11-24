Мера поддержки действует при рождении третьего или последующего ребенка. Правительство должно представить доклад до 1 февраля 2027 года.

Выплату в размере 1 млн рублей на погашение ипотеки семьям в регионах Дальневосточного федерального округа планируют продлить до 2030 года. Такое поручение президент Владимир Путин дал правительству по итогам рабочей поездки во Владивосток 2–3 сентября 2026 года.

Продлить меру поддержки поручено при участии властей субъектов ДФО, где уже установлена такая выплата. Деньги предоставляют семьям при рождении третьего или последующего ребенка для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам и займам.

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Доклад о продлении выплаты правительство должно представить до 1 февраля 2027 года.