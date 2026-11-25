Бюджет фонда сбалансирован, поэтому обязательства перед россиянами планируют выполнить в полном объеме.

Бюджет Социального фонда России на 2027 год полностью сбалансирован, сообщил председатель СФР Сергей Чирков на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

«Бюджет фонда на следующий 2027 год полностью сбалансирован и обеспечивает в полном объеме все пенсионные и социальные обязательства нашей страны перед гражданами», — заявил Сергей Чирков.

Средства бюджета направят на исполнение всех пенсионных и социальных обязательств государства перед россиянами.