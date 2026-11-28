1 декабря 2026 года в Центре обучения «Клерка» стартуют новые потоки четырех программ профессиональной переподготовки: «Аналитик 1С», «Главный бухгалтер на УСН», «Финансовый директор (CFO)» и «Финансовый менеджмент».

Программы рассчитаны на бухгалтеров, экономистов, финансовых специалистов, руководителей и тех, кто планирует освоить новую профессию или расширить профессиональные компетенции.

Все курсы проходят онлайн. Слушатели получают доступ к видеолекциям, практическим заданиям и учебным материалам, могут задавать вопросы преподавателям и участвовать в онлайн-встречах. После успешной итоговой аттестации и при наличии высшего или среднего профессионального образования выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Какие курсы стартуют 1 декабря

Курс Продолжительность Основные темы и навыки Для кого Стоимость базового тарифа Аналитик 1С 6 месяцев Конфигурации 1С, анализ бизнес-процессов, BPMN 2.0, технические задания, внедрение и сопровождение учетных систем Бухгалтеры, экономисты, программисты, консультанты 1С, начинающие специалисты 14 390 ₽ вместо 59 900 ₽ Главный бухгалтер на УСН 4 месяца Учет на УСН, НДС, налоговая отчетность, кадровый учет, договоры ГПХ, работа с требованиями ИФНС Бухгалтеры, главные бухгалтеры, специалисты по аутсорсингу 12 583 ₽ вместо 31 790 ₽ Финансовый директор (CFO) 4 месяца Управленческая отчетность, ликвидность, бюджетирование, инвестиционный анализ, финансовые риски, Power BI и ИИ Финансовые менеджеры, экономисты, главбухи, собственники бизнеса, топ-менеджеры 19 643 ₽ вместо 49 900 ₽ Финансовый менеджмент 4 месяца Финансовый анализ, моделирование, прогнозирование прибыли, юнит-экономика, оценка бизнеса, Power BI и SQL Бухгалтеры, экономисты, финансовые аналитики, руководители и собственники бизнеса 14 225 ₽ вместо 44 900 ₽

Что входит в программы

Курс «Аналитик 1С» поможет освоить инструменты бизнес-анализа и автоматизации учета. В программу входят «1С:Бухгалтерия предприятия», «1С:ERP», платформа «1С:Предприятие 8.3», моделирование бизнес-процессов и подготовка технических заданий. Предусмотрено более 10 практических заданий в учебных базах и шесть онлайн-встреч с преподавателями.

Программа «Главный бухгалтер на УСН» учитывает налоговые изменения 2026 года. Слушатели изучат особенности применения УСН, НДС для упрощенцев, подготовку отчетности и работу с сотрудниками, самозанятыми и договорами ГПХ. Практические задания выполняются в «1С:Предприятие 8.3» и «1С:ЗУП». Рекомендуемая учебная нагрузка — 1–2 часа в день.

На курсе «Финансовый директор (CFO)» участники научатся формировать управленческую отчетность на основе данных 1С, управлять денежными потоками, предупреждать кассовые разрывы, составлять бюджеты и оценивать инвестиционные проекты. В программе также предусмотрены финансовое моделирование, стресс-тестирование, работа с инвесторами и автоматизация финансовой функции.

Курс «Финансовый менеджмент» посвящен финансовому анализу и планированию. Слушатели научатся анализировать отчетность, строить финансовые модели, прогнозировать прибыль, рассчитывать оборотный капитал и стоимость компании. В обновленную в марте 2026 года программу добавлены Power BI и применение нейросетей в финансовом анализе.

Как проходит обучение

Обучение организовано дистанционно на платформе «Клерка». Материалы доступны круглосуточно, поэтому слушатели могут самостоятельно планировать учебное время.

Для проверки знаний предусмотрены тесты и итоговая аттестация. Для успешного прохождения необходимо набрать не менее 60% правильных ответов, количество попыток не ограничено. В процессе обучения можно задавать вопросы в чате потока и участвовать в онлайн-встречах с преподавателями. Записи встреч сохраняются в чате.

В тарифах «Эксперт» на курсах «Финансовый директор» и «Финансовый менеджмент» дополнительно предусмотрены зачет 40 часов ИПБ России и две консультации с экспертом.

Новые потоки всех четырех программ стартуют 1 декабря 2026 года.

Центр обучения «Клерка» ведет образовательную деятельность на основании лицензии № Л035-01218-23/00242909 от 23 июля 2021 года.