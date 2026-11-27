В 2026 году продажи «1С:Предприятия» через партнёров могут вырасти в рублях на 9,4% после прошлогодних 19%. Сами партнёры впервые за много лет говорят, что состояние экономики мешает им расти сильнее, чем нехватка специалистов.

Если продажи сохранят нынешний темп, по итогам 2026 года они вырастут в рублях на 9,4%. Годом ранее прирост составил 19%.

Такую оценку представил основатель «1С» Борис Нуралиев 26 ноября на бизнес-форуме «1С:ERP», пишет TAdviser. Компания рассчитала показатель по текущим продажам. Год назад такой же расчёт давал рост на 14,9%, а итог оказался выше.

Число платных пользователей облачного сервиса «1С:Фреш» может вырасти на 11,8% против 22,4% годом ранее. А вот продажи лицензий по модели «1С:Аренда программ» набирают темп. В рублях они могут прибавить 25,9% после прошлогодних 22,4%.

Главной причиной замедления Нуралиев назвал охлаждение экономики. По его словам, некоторые крупные заказчики сокращают ИТ-бюджеты. В опросе партнёров «1С» впервые за много лет состояние экономики оказалось на первом месте среди препятствий для бизнеса. Нехватка специалистов переместилась на второе.

За пять лет «1С» поставила около 7 млн новых рабочих мест «1С:Предприятия». Число клиентов «1С:ERP» превысило 11,4 тыс. На форуме в 2024 году компания сообщала о более чем 9,5 тыс. клиентов.

В марте источники РБК называли осень 2026 года возможным сроком выхода «1С» на биржу.