ПБУ 5/2012 (Проект)

Проект

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ПРИКАЗ

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету

"Учет запасов" (ПБУ 5/2012)

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и в соответствии с Положением о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3258; N 49, ст. 4908; 2005, N 23, ст. 2270; N 52, ст. 5755; 2006, N 32, ст. 3569; N 47, ст. 4900; 2007, N 23, ст. 2801; N 45, ст. 5491; 2008, N 5, ст. 411; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 8, ст. 973; N 11, ст. 1312; N 26, ст. 3212; N 31, ст. 3954; 2010, N 5, ст. 531; N 9, ст. 967; N 11, ст. 1224; N 26, ст. 3350; N 38, ст. 4844; 2011, N 1, ст. 238; N 3, ст. 544; N 4, ст. 609; N 10, ст. 1415, N 12, ст. 1639; N 14, ст. 1935; N 36, ст. 5148; N 43, ст. 6076; N 46, ст. 6522) приказываю: 1. Утвердить прилагаемое Положение по бухгалтерскому учету "Учет запасов" (ПБУ 5/2012). 2. Признать утратившими силу: приказ Министерства финансов Российской Федерации от 9 июня 2001 г. N 44н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету" Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01" (приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 июля 2001 г., регистрационный номер 2806; "Российская газета", N 140, 25 июля 2001 г.); приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. N 119н "Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов" (приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 февраля 2002 г., регистрационный номер 3245; "Российская газета", N 36, 27 февраля 2002 г.); приказ Министерства финансов Российской Федерации от 26 декабря 2002 г. N 135н "Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды" (приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 февраля 2003 г., регистрационный номер 4174; "Российская газета", N 30, 15 февраля 2003 г.); приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23 апреля 2002 г. N 33н "Об внесении изменения в Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов" (приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 мая 2002 г., регистрационный номер 3429; "Российская газета", N 89, 22 мая 2002); пункт 4 приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 156н "О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету" (приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 декабря 2006 г., регистрационный номер 8698; "Российская газета", N 297, 31 декабря 2006 г.); пункты 2 и 3 приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 26 марта 2007 г. N 26н "О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету" (приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 апреля 2007 г., регистрационный номер 9285; "Российская газета", N 99, 12 мая 2007 г.); пункты 5, 7 и 10 приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 25 октября 2010 г. N 132н "О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету" (Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 ноября 2010 г., регистрационный номер 19048; "Российская газета", N 271, 1 декабря 2010 г.); пункты 4 и 6 приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. N 186н "О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15 января 1997 г. N 3" (приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 февраля 2011 г., регистрационный номер 19910; "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 13, 28 марта 2011 г.). 3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу начиная с бухгалтерской отчетности 2013 года. Министр

А.Г. Силуанов



проект

Утверждено приказом

Министерства финансов

Российской Федерации

от _________ 2012 г. N ____

Положение по бухгалтерскому учету

"Учет запасов" (ПБУ 5/2012)



I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации о запасах организаций (за исключением кредитных организаций и государственных (муниципальных) учреждений), являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (далее - организации).

2. В бухгалтерском учете запасами, признаются:

а) сырье, материалы, предназначенные для использования при производстве и продаже продукции, товаров, выполнении работ, оказании услуг;

б) инструменты, инвентарь, оборудование и т.п. со сроками использования до 12 месяцев, используемые при производстве и продаже продукции, товаров, выполнении работ, оказании услуг;

в) готовая продукция, предназначенная для продажи в ходе обычной деятельности организации;

г) товары, приобретенные у других лиц, и предназначенные для перепродажи в ходе обычной деятельности организации;

д) затраты, понесенные на производство продукции, не прошедшей всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом (далее - незавершенное производство), полуфабрикаты собственного производства, неукомплектованные или не прошедшие техническую приемку изделия;

е) затраты, понесенные на выполнение работ, оказание услуг, в отношении которых организация еще не признала соответствующую выручку;

ж) объекты интеллектуальной собственности, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для целей продажи в ходе обычной деятельности организации;

з) объекты недвижимого имущества, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для целей продажи в ходе обычной деятельности организации;

и) объекты, соответствующие условиям признания основных средств, но которые в силу малой ценности разрешается признавать в составе запасов.

3. Запасами не признаются:

а) сырье, материалы, продукция, предназначенные для использования при создании внеоборотных активов организации;

б) финансовые вложения организации, включая предназначенные для перепродажи;

в) материальные ценности, находящиеся у организации на ответственном хранении, в процессе переработки в качестве давальческого сырья, на основании договора комиссии, в процессе транспортировки и т.п.

4. В случае если назначение признанных запасов изменяется таким образом, что в новом назначении они не могут далее признаваться запасами (например, материалы, ранее предназначавшиеся для перепродажи, становятся предназначенными для создания внеоборотных активов), организация переводит такие запасы в другой соответствующий вид активов.

5. Единица бухгалтерского учета запасов устанавливается организацией таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих запасах в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности организации в зависимости от вида запасов, порядка их приобретения, создания и использования. Единицей бухгалтерского учета запасов может быть номенклатурный номер, партия, однородная группа, индивидуальный объект или его часть.

6. Запасы, приобретенные организацией у других лиц, признаются в бухгалтерском учете в момент перехода к организации экономических рисков и выгод, связанных с использованием запасов для извлечения дохода. В большинстве случаев переход указанных рисков и выгод происходит одновременно с получением организацией права собственности на соответствующее имущество или с фактическим получением этого имущества.

Запасы, создаваемые организацией, признаются в бухгалтерском учете на всех стадиях производственного процесса по мере осуществления соответствующих затрат.

II. Себестоимость запасов

7. Запасы оцениваются при признании в бухгалтерском учете (за исключение случая, предусмотренного пунктом 19 настоящего Положения) в сумме фактических затрат на их приобретение, заготовку, переработку, производство, доставку до места их использования или продажи, приведение в состояние, необходимое для их использования или продажи (далее - себестоимость) с учётом особенностей, установленных настоящим Положением.

Себестоимость запасов формируется на всех стадиях производственного процесса по мере осуществления организацией соответствующих затрат.

8. В себестоимость запасов при их приобретении у других лиц включаются:

а) суммы, уплаченные и (или) подлежащие уплате поставщику, определяемые с учетом особенностей, предусмотренные пунктами 9 - 12 настоящего Положения;

б) затраты на получение информационных и консультационных услуг;

в) таможенные пошлины;

г) невозмещаемые налоги;

д) вознаграждения посредническим организациям;

е) иные затраты, непосредственно связанные с приобретением запасов.

9. Суммы, уплаченные и (или) подлежащие уплате поставщику, включаются в себестоимость запасов с учетом всех премий, скидок и иных поощрений, предоставляемых организации в связи с приобретением запасов, вне зависимости от формы их предоставления.

10. При приобретении запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на период, превышающий 12 месяцев или меньший срок, установленный организацией в учетной политике, в себестоимость запасов включается сумма, которая была бы уплачена организацией при отсутствии отсрочки (рассрочки). Разница между указанной суммой и номинальной величиной подлежащих в будущем уплате денежных средств учитывается в порядке, установленном для учета расходов, связанных с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, на протяжении всего периода отсрочки (рассрочки).

11. При приобретении организацией запасов по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) полностью или частично неденежными средствами (включая договоры мены), себестоимостью запасов (в части исполнения обязательств неденежными средствами) считается сумма, по которой организация могла бы продать за денежные средства передаваемое неденежное имущество, имущественные права, работы, услуги. При невозможности определения указанной суммы себестоимостью запасов считается балансовая стоимость передаваемых неденежных активов, фактические затраты на выполнение работ, оказание услуг.

12. При получении организацией запасов в качестве вклада в уставный (складочный) капитал себестоимостью запасов считается их денежная оценка, определяемая соглашением между учредителями.

13. Себестоимостью запасов, остающихся при выбытии или извлекаемых в процессе текущего содержания, ремонта, реконструкции, модернизации объектов основных средств и других активов, считается наименьшая из следующих величин:

а) текущая рыночная стоимость полученных запасов;

б) суммарная величина балансовой стоимости выбывающих активов, затрат на их выбытие и затрат на извлечение запасов (за исключением затрат, осуществляемых во исполнение признанных ранее оценочных обязательств).

14. Наряду с суммами, указанными в пункте 8 - 13 настоящего Положения, в себестоимость запасов включаются:

а) затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, в том числе затраты по доработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик запасов;

б) затраты по заготовке и доставке запасов до места их использования;

в) величина оценочного обязательства по демонтажу, удалению запасов и восстановлению окружающей среды на занимаемом ими участке, возникшего при приобретении или создании запасов.

15. В себестоимость запасов при их создании, производстве и переработке на разных стадиях производственного процесса включаются затраты, непосредственно связанные с осуществлением, управлением и обеспечением производственного процесса (стоимость сырья и материалов, вознаграждения работникам, амортизация, содержание и техническое обслуживание основных средств, амортизация нематериальных активов).

В случае если результатом производства является выпуск более одного вида продукции (работ, услуг), те затраты, которые не могут быть отнесены на производство конкретного вида продукции (работ, услуг), распределяются между этими видами пропорционально установленной организацией базе. В качестве такой базы могут использоваться затраты, прямо соотносимые с конкретными видами продукции, например сырье, материалы, заработная плата и т.д. Организация устанавливает базу для распределения указанных затрат между видами производимой продукции (работ, услуг) исходя из принципа рациональности и применяет его последовательно.

16. В себестоимость запасов не включаются:

а) подлежащие возмещению суммы налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов;

б) расходы на хранение, за исключением случаев, когда хранение является частью технологии производства;

в) расходы, связанные с простоями, сбоями, нарушениями производственного процесса;

г) обесценение других активов, независимо от того, использовались ли эти активы в производстве запасов;

д) при неполной загрузке производственных мощностей та часть общепроизводственных расходов, которая не снижается пропорционально снижению объёмов производства;

е) общехозяйственные расходы;

ж) расходы на продажу, за исключением затрат на фасовку, упаковку, придание товарного вида, доставку до места продажи.

17. Организации со сложным производственным процессом или большой номенклатурой готовой продукции вправе определять себестоимость запасов по плановым (нормативным) затратам. При использовании данного способа организация определяет себестоимость запасов как плановую величину затрат на приобретение, производство и переработку запасов. Нормативные затраты устанавливаются организацией исходя из нормальных (обычно необходимых) объемов использования сырья и материалов, труда, других ресурсов и загрузки производственных мощностей и подлежат регулярному пересмотру в соответствии с текущими условиями производства.

18. Организации розничной торговли с большой номенклатурой товаров вправе определять себестоимость запасов исходя из цен их продажи. При использовании данного способа организация определяет себестоимость товаров по ценам их продажи, уменьшенным на величину торговых наценок. При этом организация вправе учитывать торговую наценку обособленно от товаров, учитываемых по ценам их продажи. В таком случае в бухгалтерском балансе товары должны представляться за вычетом торговой наценки. Величина торговых наценок подлежит регулярному пересмотру в соответствии с текущими условиями закупки и продажи товаров.

19. Производители сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также организации, осуществляющие брокерскую деятельность на товарной бирже, вправе оценивать запасы при их признании в качестве актива и на последующие отчетные даты по текущей рыночной стоимости. Организация, принявшая решение оценивать запасы в соответствии с настоящим пунктом, обязана в дальнейшем последовательно придерживаться этого решения.

III. Текущая оценка запасов

20. Запасы оцениваются на отчетную дату (за исключение случая, предусмотренного пунктом 19 настоящего Положения) по наименьшей из следующих величин:

а) себестоимость, определяемая в соответствии с разделом II настоящего Положения;

б) предполагаемая цена, по которой запасы могут быть проданы, за вычетом затрат необходимых для завершения производства и переработки запасов, подготовки их к продаже и осуществления продажи (далее - чистая стоимость продажи).

21. В случае если сформированная в бухгалтерском учете стоимость запасов превышает их чистую стоимость продажи, запасы уцениваются до чистой стоимости продажи.

Признаками возможного превышения текущей стоимости запасов над их чистой стоимостью продажи является моральное устаревание запасов, потеря ими своих первоначальных качеств, снижение их текущей рыночной стоимости, сужение рынков сбыта запасов и т.п.

22. В случае если чистая стоимость продажи ранее уцененных запасов повышается, такие запасы дооцениваются до их чистой стоимости продажи, но в пределах ранее признанной уценки запасов.

23. Запасы, которые не могут заменять друг друга в производственном процессе и при продажах (например, продукция, изготовленная по индивидуальному заказу), оцениваются по стоимости каждой единицы таких запасов.

24. В случае если запасы представляют собой множество взаимозаменяемых (однородных) единиц их оценка на отчетную дату осуществляется одним из следующих способов:

а) по средневзвешенной стоимости;

б) ФИФО ("первым поступил - первым выбыл").

Для оценки запасов, имеющих сходные характеристики и выполняющие аналогичные функции в хозяйственной деятельности организации, должен последовательно применяться один и тот же способ оценки.

25. Способ оценки по средневзвешенной стоимости предполагает расчёт стоимости каждой единицы запасов исходя из средневзвешенной стоимости запасов взаимозаменяемых единиц на начало периода и стоимости взаимозаменяемых единиц, приобретённых или произведённых в течение определённого периода. Средневзвешенная стоимость может рассчитываться периодически по мере получения каждой дополнительной партии единиц запасов.

26. Способ оценки ФИФО основан на допущении, что запасы используются в последовательности их приобретения (поступления). Оценка запасов, первыми поступающих в производство (продажу), соответствует оценке первых по времени приобретений. При применении этого способа оценка не списанных на отчетную дату запасов производится в оценке последних по времени приобретений.

IV. Признание расходов

27. Стоимость проданных запасов списывается в состав расходов по обычной деятельности одновременно с признанием выручки от их продажи.

28. Величина уценки запасов до их чистой стоимости продажи, а также потери запасов признаются в составе расходов по обычной деятельности в том периоде, когда произошло снижение их стоимости или имели место потери.

29. Величина дооценки запасов до их чистой стоимости продажи в пределах ранее признанной их уценки относится на уменьшение суммы расходов по обычной деятельности, признанной в соответствии с пунктами 27 - 28 настоящего Положения, в том периоде, когда произошло увеличение чистой стоимости продажи запасов.

V. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности

30. Запасы отражаются в бухгалтерской отчетности в соответствии с их классификацией (распределением по группам, видам) исходя из их характера и функций в хозяйственной деятельности организации.

31. В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию с учетом существенности, как минимум, следующая информация:

а) себестоимость и накопленная сумма уценки запасов до чистой стоимости продажи на начало и конец периода по группам (видам) запасов;

б) себестоимость запасов, признанных в качестве актива за период по группам (видам) запасов;

в) стоимость запасов, признанных в составе расходов по обычной деятельности за период по группам (видам) запасов;

г) сумма уценки запасов до чистой стоимости продажи, признанная в составе расходов по обычной деятельности за период;

д) сумма дооценки ранее уцененных запасов до чистой стоимости продажи, отнесенная на уменьшение расходов по обычной деятельности за период, и раскрытие причин, которые привели к увеличению чистой стоимости продажи запасов;

е) внутренние обороты между группами (видами) запасов за период по группам (видам) запасов;

ж) стоимость приобретенных запасов, остающихся не оплаченными на отчетную дату, а также стоимость запасов, находящихся в залоге;

з) способы оценки однородных запасов по их группам (видам);

и) последствия изменений способов оценки однородных запасов по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

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