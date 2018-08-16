Зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 2002 г. N 3655

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ПРИКАЗ

от 02.07.02 N 66н



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ

"ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

ПБУ 16/02



от 08.11.2010 (в ред. Приказа Минфина России от 18.09.2006 N 116н от 08.11.2010 N 144н , от 06.04.2015 N 57н

Во исполнение Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. N 283 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 11, ст. 1290), приказываю: 1. Утвердить прилагаемое Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02. 2. Ввести в действие настоящий Приказ с 1 января 2003 года. Министр

А.КУДРИН



Утверждено

Приказом

Министерства финансов

Российской Федерации

от 2 июля 2002 г. N 66н



ПОЛОЖЕНИЕ

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ

"ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

ПБУ 16/02

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций (кроме кредитных организаций), являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации.

Настоящее Положение также применяется организацией при составлении сводной бухгалтерской отчетности.

2. Настоящее Положение определяет требования по раскрытию информации по прекращаемой деятельности в бухгалтерской отчетности организации.

3. Настоящее Положение не применяется организацией при прекращении деятельности вследствие обстоятельств, носящих чрезвычайный характер (стихийного бедствия, пожара, аварии и т.п.), вследствие принудительного изъятия имущества по основаниям, предусмотренным законодательством, а также вследствие обращения имущества в государственную собственность (национализации).

3.1. Настоящее Положение может не применяться организациями, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

(п. 3.1 введен Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 144н, в ред. Приказа Минфина России от 06.04.2015 N 57н)

II. Прекращаемая деятельность, ее признание и оценка

4. Для целей настоящего Положения под информацией по прекращаемой деятельности понимается информация, раскрывающая часть деятельности организации (такую как операционный или географический сегмент, его часть либо совокупность сегментов) по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности и в соответствии с принятым организацией решением подлежит прекращению.

Приостановление части деятельности организации без намерения прекратить ее не рассматривается и не раскрывается в бухгалтерской отчетности как прекращаемая деятельность.

5. Прекращаемая деятельность может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности, если активы, обязательства, доходы и расходы по обычным видам деятельности организации (или основная их часть) относятся или могут быть прямо отнесены к прекращаемой деятельности организации.

Активы, обязательства, доходы, расходы относятся или могут быть отнесены к прекращаемой деятельности в том случае, если они будут проданы, погашены или иным образом выбывают в результате осуществления прекращения части деятельности организации.

6. Прекращение части деятельности организации может осуществляться:

а) путем продажи имущественного комплекса (предприятия) или его части, представляющих собой совокупность активов и обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности, в результате заключения единой сделки;

б) путем продажи отдельных активов и прекращения (исполнения) в установленном законодательством порядке отдельных обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности; в) путем отказа от продолжения части деятельности.

Кроме того, прекращение деятельности может осуществляться при реорганизации организации в форме выделения из ее состава одного или нескольких юридических лиц.

7. Для целей настоящего Положения деятельность признается прекращаемой при условии принятия уполномоченным органом организации решения о прекращении части деятельности организации и выработки единой программы прекращения на дату возникновения наиболее раннего из следующих событий:

заключения организацией договоров купли-продажи активов, без которых деятельность, выделяемая как прекращаемая, практически неосуществима;

доведения информации о решении прекращения деятельности до сведения юридических и физических лиц, чьи интересы непосредственно будут затронуты (акционерам, работникам организации, поставщикам и др.).

8. Вследствие признания деятельности прекращаемой у организации, как правило, возникают обязательства, обусловленные требованиями законодательства, условиями договоров либо добровольно принятые на себя организацией перед физическими и юридическими лицами, интересы которых будут затронуты в результате прекращения деятельности.

Для урегулирования подобных обязательств, в отношении величины либо срока исполнения которых существует неопределенность, организация образует резерв.

В целях настоящего Положения применяются порядок создания и использования резерва, правила его оценки, установленные Положением по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" ПБУ 8/01, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. N 96н (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2001 г., регистрационный номер 3138).

Применительно к настоящему Положению признание резерва, связанного с прекращением деятельности, имеет следующие особенности:

а) при прекращении деятельности путем продажи имущественного комплекса (предприятия) или его части, представляющих собой совокупность активов и обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности, в результате заключения единой сделки резерв признается в бухгалтерском учете только после заключения договора купли-продажи;

б) при прекращении деятельности путем продажи отдельных активов и прекращения (исполнения) в установленном законодательством порядке отдельных обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности, а также путем отказа от ее продолжения резерв образуется только в том случае, если ожидаемый срок исполнения обязательств, под которые планируется образовать резерв, приходится на период, следующий за отчетным;

в) резерв создается в сумме возникающих вследствие прекращения деятельности затрат по увольнению работников, выплате штрафов, пени, неустоек за нарушение условий договоров и т.п. и признается в бухгалтерском учете по состоянию на конец отчетного года.

Затраты, которые связаны с деятельностью, не подлежащей прекращению, такие как: на переподготовку или перемещение работников организации, инвестиции в новые системы и сети распространения продукции (товаров, работ, услуг) и т.д. - не учитываются при формировании суммы резерва.

Резерв должен использоваться в отношении только того обязательства, под которое он первоначально создавался.

9. Признание деятельности прекращаемой в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения требует уточнения отражаемой в бухгалтерском балансе стоимости активов организации, относящихся к прекращаемой деятельности, исходя из возможного снижения их стоимости.

Порядок признания и оценки величины снижения стоимости активов определяется в соответствии с правилами, установленными положениями по бухгалтерскому учету, применяемыми к этим активам.

Применительно к настоящему Положению снижение стоимости активов определяется с учетом следующих особенностей.

При прекращении деятельности путем продажи имущественного комплекса (предприятия) или его части, представляющих собой совокупность активов и обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности, в результате заключения единой сделки снижение стоимости активов признается в бухгалтерском учете только в случае заключения предварительного договора купли-продажи или договора купли-продажи, в соответствии с условиями которого срок исполнения обязательств по передаче имущества приходится на последующие отчетные периоды.

При этом сумма снижения стоимости каждого актива определяется организацией самостоятельно на основе расчета и признается в бухгалтерском учете на основании договора купли-продажи.

При прекращении деятельности путем продажи отдельных активов и прекращения (исполнения) отдельных обязательств величина убытка от снижения стоимости актива определяется как разница между отражаемой в бухгалтерском балансе стоимостью актива и его текущей рыночной стоимостью за вычетом расходов по его выбытию.

При прекращении деятельности путем отказа от ее продолжения, в случае невозможности продажи актива, величина снижения стоимости актива будет совпадать с его стоимостью, отражаемой в бухгалтерском балансе.

10. При прекращении деятельности путем продажи имущественного комплекса (предприятия) или его части, представляющих собой совокупность активов и обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности, в результате заключения единой сделки финансовый результат от продажи формируется как разница между доходами, получаемыми в результате продажи, и расходами по ее осуществлению и отражается в бухгалтерском учете на счете по учету прочих доходов и расходов.

III. Раскрытие информации по прекращаемой

деятельности в бухгалтерской отчетности

11. Организация в годовой бухгалтерской отчетности раскрывает следующую информацию по прекращаемой деятельности:

а) описание прекращаемой деятельности:

операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит прекращение деятельности;

дату признания деятельности прекращаемой;

дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации, если они известны или определимы;

б) стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности;

в) суммы доходов, расходов, прибылей или убытков до налогообложения, а также сумму начисленного налога на прибыль, относящиеся к прекращаемой деятельности;

г) движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности в течение текущего отчетного периода.

Информация, указанная в подпунктах "а" и "б", раскрывается организацией в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности.

Информацию, предусмотренную подпунктами "в" и "г" настоящего пункта, рекомендуется раскрывать в отчете о финансовых результатах и отчете о движении денежных средств соответственно или в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности.

(в ред. Приказа Минфина России от 06.04.2015 N 57н)

Примеры раскрытия информации по прекращаемой деятельности в бухгалтерской отчетности организации приведены в Приложении к настоящему Положению.

При составлении сводной бухгалтерской отчетности информация об активах, обязательствах, доходах, расходах, прибылях и убытках, относящихся к прекращаемой деятельности, раскрывается в доле, устанавливаемой в соответствии с правилами составления сводной бухгалтерской отчетности. Способ раскрытия информации по прекращаемой деятельности в бухгалтерской отчетности устанавливается организацией, на которую возложена обязанность по составлению сводной бухгалтерской отчетности.

12. По мере выбытия активов или погашения обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности, организация раскрывает непосредственно в отчете о финансовых результатах или в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности сумму прибыли (убытка), связанных с выбытием активов или погашением обязательств, до налогообложения и сумму соответствующего налога на прибыль.

(в ред. Приказа Минфина России от 06.04.2015 N 57н)

Для тех активов и обязательств, по которым организация заключила договор(а) купли-продажи, в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности раскрываются продажная цена актива (после вычета расчетных расходов на выбытие), сроки поступления денежных средств и отражаемая в бухгалтерском балансе сумма соответствующих активов и обязательств.

13. По резервам по прекращаемой деятельности организация раскрывает информацию в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" ПБУ 8/01.

14. Сумма снижения стоимости актива подлежит раскрытию в отчете о финансовых результатах, за исключением случаев, когда соответствующими нормативными актами по бухгалтерскому учету требуется относить сумму снижения стоимости актива на уменьшение добавочного капитала в пределах сумм переоценки, накопленных по такому объекту, либо предусмотрен иной порядок отражения указанных сумм.

(в ред. Приказа Минфина России от 06.04.2015 N 57н)

15. Организация раскрывает информацию по прекращаемой деятельности начиная с отчетного года, в котором деятельность признана прекращаемой в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, до отчетного периода (включая его), когда завершается прекращение деятельности, то есть когда программа по прекращению деятельности фактически выполнена (несмотря на то, что расчеты по ней могут быть не закончены) или организация от нее отказалась.

16. Резерв по прекращаемой деятельности подлежит пересмотру и корректировке по состоянию на конец каждого отчетного года в течение периода от признания деятельности прекращаемой до завершения прекращения деятельности. По завершении прекращения деятельности оставшаяся сумма резерва подлежит использованию в течение времени, установленного исходя из сроков погашения обязательств, связанных с прекращением деятельности.

17. На конец отчетного периода, в котором деятельность признается прекращаемой, организация, исходя из требований пункта 9 настоящего Положения, признает убыток от снижения стоимости активов. При этом в бухгалтерском балансе суммы активов показываются с учетом признанного снижения их стоимости, а сумма снижения стоимости активов раскрывается в отчете о финансовых результатах в составе прочих расходов (за исключением случаев, когда сумма снижения стоимости активов отражается непосредственно на счете по учету добавочного капитала либо предусмотрен иной порядок отражения указанных сумм).

(в ред. Приказов Минфина России от 18.09.2006 N 116н, от 06.04.2015 N 57н)

По состоянию на конец каждого отчетного года в течение периода от признания деятельности прекращаемой до завершения прекращения деятельности организация уточняет отражаемую в бухгалтерском балансе сумму активов исходя из возможного изменения их рыночной стоимости. При повышении текущей рыночной стоимости актива организация признает прочий доход в пределах сумм ранее признанного убытка от снижения стоимости этого актива.

(в ред. Приказа Минфина России от 18.09.2006 N 116н)

18. Помимо информации, раскрываемой в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящего Положения, организация на конец каждого отчетного года в течение периода от признания деятельности, прекращаемой до завершения прекращения деятельности, раскрывает любые существенные изменения в суммах или сроках поступления (выбытия) денежных средств, относящихся к активам и обязательствам, предназначенным для выбытия или погашения, а также события, вызвавшие соответствующие изменения.

19. В том случае, если признание деятельности прекращаемой происходит после окончания годового отчетного периода, но до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности организации, такая отчетность должна быть уточнена в части раскрытия показателей, предусмотренных пунктом 11 настоящего Положения, за период, охватываемый данной отчетностью. Последствия признания деятельности прекращаемой (образование резервов по прекращаемой деятельности, снижение стоимости активов и убыток от снижения их стоимости) в таком случае отражаются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 ноября 1998 г. N 56н (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 1998 г., регистрационный номер 1674).

20. В случае отмены программы прекращения деятельности этот факт находит отражение в пояснительной записке. При этом суммы признанных ранее в соответствии с настоящим Положением резервов, а также убытков от снижения стоимости активов подлежат восстановлению.

21. Любая информация, раскрываемая в соответствии с настоящим Положением, должна представляться раздельно по каждой части деятельности организации, выделяемой как прекращаемая.

22. Информация за периоды, предшествующие отчетному, представленная в бухгалтерской отчетности, подготовленной после признания деятельности прекращаемой, должна быть скорректирована с целью выделения активов, обязательств, доходов, расходов и потоков денежных средств по прекращаемой деятельности для сопоставимости отчетных данных с показателями предшествующих отчетных периодов.

Приложение

к Положению по бухгалтерскому

учету "Информация по прекращаемой

деятельности" ПБУ 16/02,

утвержденному Приказом

Министерства финансов

Российской Федерации

от 2 июля 2002 г. N 66н

ПРИМЕРЫ

РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ



от 06.04.2015 N 57н)



I. Отчет о прибылях и убытках за 2002 г. +----------------------------------------------------------------+ |Показатели формы N 2 "Отчет о|Продолжаю-|Прекращае- |Организа- | | финансовых результатах" |щаяся дея-|мая дея- |ция в целом| | |тельность |тельность | | | | |(сегмент С)| | | |----------------------------------| | |2002|2001 |2002| 2001 |2002| 2001 | +----------------------------------------------------------------+ |Доходы и расходы по обычным| | | | | | | |видам деятельности | | | | | | | |Выручка (нетто) от продажи| | | | | | | |товаров, продукции, работ,| | | | | | | |услуг (за минусом налога на| | | | | | | |добавленную стоимость,| | | | | | | |акцизов и аналогичных| | | | | | | |обязательных платежей) | 380| 220 | 50| 80| 430| 300| |(в ред. Приказа Минфина России от 18.09.2006 N 116н) | | +----------------------------------------------------------------+ |Себестоимость проданных| | | | | | | |товаров, продукции, работ,| | | | | | | |услуг | 210| 140 | 45| 70| 255| 210| +----------------------------------------------------------------+ |Валовая прибыль | 170| 80 | 5| 10| 175| 90| +----------------------------------------------------------------+ |Коммерческие расходы | 40| 20 | 1| 7| 41| 27| +----------------------------------------------------------------+ |Управленческие расходы | - | - | - | - | - | - | +----------------------------------------------------------------+ |Прибыль (убыток) от продаж | 130| 60 | 4| 3| 134| 63| +----------------------------------------------------------------+ |Прочие доходы и расходы | | | | | | | |Проценты к получению | | | | | | | |(в ред. Приказа Минфина России от 18.09.2006 N 116н) | | +----------------------------------------------------------------+ |Проценты к уплате | 30| 20 | - | - | 30| 20| +----------------------------------------------------------------+ |Доходы от участия в других| | | | | | | |организациях | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+ |Снижение стоимости активов| | | | | | | |прекращаемой деятельности | | | 20| | 20| | +----------------------------------------------------------------+ |Прочие доходы | | | | | | | |(в ред. Приказа Минфина России от 18.09.2006 N 116н) | | +----------------------------------------------------------------+ |Прочие расходы | | | | | | | |(в ред. Приказа Минфина России от 18.09.2006 N 116н) | | +----------------------------------------------------------------+ |Исключено. - Приказ Минфина России от 18.09.2006 N 116н | | +----------------------------------------------------------------+ |Исключено. - Приказ Минфина России от 18.09.2006 N 116н | | +----------------------------------------------------------------+ |Прибыль (убыток) до| | | | | | | |налогообложения | 100| 40 |(16)| 3| 84| 43| +----------------------------------------------------------------+ |Налог на прибыль и иные| | | | | | | |аналогичные обязательные| | | | | | | |платежи | 35| 14 | 1| 1| 36| 15| +----------------------------------------------------------------+ |Прибыль (убыток) от обычной| | | | | | | |деятельности | 65| 26 |(17)| 2| 48| 28| +----------------------------------------------------------------+ |Исключено. - Приказ Минфина России от 18.09.2006 N 116н | | +----------------------------------------------------------------+ |Исключено. - Приказ Минфина России от 18.09.2006 N 116н | | +----------------------------------------------------------------+ |Чистая прибыль| | | | | | | |(нераспределенная прибыль| | | | | | | |(убыток) отчетного периода) | 65| 26 |(17)| 2| 48| 28| +----------------------------------------------------------------+ (в ред. Приказов Минфина России от 18.09.2006 N 116н,от 06.04.2015 N 57н)I. Отчет о прибылях и убытках за 2002 г.

(в ред. Приказа Минфина России от 06.04.2015 N 57н)

В качестве альтернативного варианта организация может раскрывать вышеприведенную информацию о доходах, расходах, суммах прибыли (убытка), а также налога на прибыль, относящихся к прекращаемой деятельности (сегмента С), в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности.

II. Отчет о движении денежных средств за 2002 г.

В Отчете о движении денежных средств аналогичным образом отдельно по каждому показателю отражаются данные по продолжающейся и прекращаемой деятельности, а также в целом по организации, за ряд лет.

В качестве альтернативного варианта такая информация может раскрываться в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности.

III. Пояснительная записка

к бухгалтерской отчетности за 2002 г.

По решению Совета директоров 15 сентября 2002 года организация прекращает деятельность сегмента С, включающего в себя торговую деятельность.

В соответствии с утвержденной программой планируется осуществить прекращение деятельности путем продажи отдельных активов и погашения обязательств. По состоянию на 31.12.2002 отражаемая в бухгалтерском балансе стоимость активов сегмента С, намеченных к продаже, составляет 100 тыс. руб. и обязательств к погашению - 35 тыс. руб.

Решение совета директоров в общеустановленном порядке было доведено до сведения юридических и физических лиц, чьи интересы непосредственно будут затронуты: работников организации, подлежащих увольнению в связи с прекращением деятельности, поставщиков и покупателей, договорные отношения с которыми будут прекращены или изменены, и иных заинтересованных лиц. В связи с сокращением штата из торговой сети предстоит уволить 30 работников, их выходное пособие составляет 9 тыс. руб. Кроме того, в связи с расторжением договоров, вызванным прекращением деятельности, организация планирует выплатить поставщикам 6 тыс. руб. В связи с этим организация признает резерв под выплаты выходного пособия работникам организации в сумме 9 тыс. руб., который подлежит погашению до конца августа 2003 г., а также резерв под погашение обязательств, вызванных расторжением договоров, в сумме 6 тыс. руб., планируемый срок погашения - май 2003 г. Общая сумма резерва - 15 тыс. руб. отражена в бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2002 г.

При признании деятельности прекращаемой выявлено превышение отражаемой в бухгалтерском балансе стоимости торгового оборудования над его рыночной стоимостью, в связи с чем признается убыток от снижения стоимости торгового оборудования в сумме 20 тыс. руб.

Ожидаемый срок завершения прекращения деятельности - III квартал 2003 г.

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