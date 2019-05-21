Производственный календарь на 2020 год при пятидневной рабочей неделе

Календарь составлен в соответствии с проектом постановления Правительства РФ о переносе выходных дней. Планируется перенести следующие выходные: с субботы 4 января на понедельник 4 мая; с воскресенья 5 января на вторник 5 мая.

пн вт ср чт пт сб вс Январь 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 Февраль 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 2 9 16 23 Март 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 пн вт ср чт пт сб вс Апрель 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 Май 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 Июнь 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 пн вт ср чт пт сб вс Июль 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 Август 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 Сентябрь 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 пн вт ср чт пт сб вс Октябрь 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 Ноябрь 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 Декабрь 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

1 Нерабочие дни 2 Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час

Январь Февраль Март I кв Апрель Май Июнь II кв I полугодие Количество дней Календарные дни 31 29 31 91 30 31 30 91 182 Рабочие дни 17 19 21 57 22 17 21 60 117 Выходные и праздничные дни 14 10 10 34 8 14 9 31 65 Рабочее время (в часах) При 40-часовой рабочей неделе 136 152 168 456 175 135 167 477 933 При 36-часовой рабочей неделе 122,4 136,8 151,2 410,4 157,4 121,4 150,2 429 839,4 При 24-часовой рабочей неделе 81,6 91,2 100,8 273,6 104,6 80,6 99,8 285 558,6

Июль Август Сентябрь III кв Октябрь Ноябрь Декабрь IV кв II полугодие 2020 год Количество дней Календарные дни 31 31 30 92 31 30 31 92 184 366 Рабочие дни 23 21 22 66 22 20 23 65 131 248 Выходные и праздничные дни 8 10 8 26 9 10 8 27 53 118 Рабочее время (в часах) При 40-часовой рабочей неделе 184 168 176 528 176 159 183 518 1 046 1 979 При 36-часовой рабочей неделе 165,6 151,2 158,4 475,2 158,4 143 164,6 466 941,2 1 780,6 При 24-часовой рабочей неделе 110,4 100,8 105,6 316,8 105,6 95 109,4 310 626,8 1 185,4

Пояснения к производственному календарю на 2020 год

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы

7 января - Рождество Христово

23 февраля - День защитника Отечества

8 марта - Международный женский день

1 мая - Праздник Весны и Труда

9 мая - День Победы

12 июня - День России

4 ноября - День народного единства

В производственном календаре приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2020 год в целом при различной продолжительности рабочей недели (40, 36 и 24 часов в неделю), а также количество рабочих дней при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. В соответствии с действующим порядком норма рабочего времени на определенные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из следующей продолжительности ежедневной работы (смены):

при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов

при 36-часовой рабочей неделе - 7,2 часа

при 24-часовой рабочей неделе - 4,8 часа

Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.