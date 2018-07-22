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Глоссарий

Производственный календарь на 2019 год при пятидневной рабочей неделе

Календарь составлен в соответствии с проектом постановления Правительства РФ о переносе выходных дней. Планируется перенести следующие выходные: с субботы 5 января на четверг 2 мая; с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая; с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая

 

1 Нерабочие дни
2 Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час

 

 

Январь

Февраль

Март

I кв

Апрель

Май

Июнь

II кв

I полугодие

Количество дней

Календарные дни

31

28

31

90

30

31

30

91

181

Рабочие дни

17

20

20

57

22

18

19

59

116

Выходные и праздничные дни

14

 8

11

33

8

13

11

32

65

Рабочее время (в часах)

При 40-часовой рабочей неделе

136

159

159

454

175

143

151

469

923

При 36-часовой рабочей неделе

122,4

143

143

408,4

157,4

128,6

135,8

421,8

830,2

При 24-часовой рабочей неделе

81,6

95

95

271,6

 104,6 85,4

90,2

280,2

551,8

 

 

Июль

Август

Сентябрь

III кв

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

IV кв

 II полугодие

2019 год

Количество дней

Календарные дни

31

31

30

92

31

30

31

92

184

365

Рабочие дни

23

22

21

66

23

20

22

65

131

247

Выходные и праздничные дни

8

 9

9

26

8

10

9

27

53

118

Рабочее время (в часах)

При 40-часовой рабочей неделе

 184 176

168

528

184

160

175

519

1 047

1 970

При 36-часовой рабочей неделе

165,6

158,4

151,2

475,2

165,6

144

157,4

467

921,2

1 772,4

При 24-часовой рабочей неделе

110,4

105,6

100,8

316,8

110,4

 96

104,6

311

627,8

1 179,6

 

Пояснения к производственному календарю на 2019 год

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы
  • 7 января - Рождество Христово
  • 23 февраля - День защитника Отечества
  • 8 марта - Международный женский день
  • 1 мая - Праздник Весны и Труда
  • 9 мая - День Победы
  • 12 июня - День России
  • 4 ноября - День народного единства

В производственном календаре приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2019 год в целом при различной продолжительности рабочей недели (40, 36 и 24 часов в неделю), а также количество рабочих дней при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. В соответствии с действующим порядком норма рабочего времени на определенные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из следующей продолжительности ежедневной работы (смены):

  • при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов
  • при 36-часовой рабочей неделе - 7,2 часа
  • при 24-часовой рабочей неделе - 4,8 часа

Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.

Производственные календари прошлых лет можно найти по следующим ссылкам: 2018 год, 2017 год, 2016 год, 2015 год, 2014 год,2013 год, 2012 год, 2011 год,  2010 год, 2009  год,  2008 год, 2007 год, 2006 год.

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