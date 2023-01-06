Страховые взносы

КБК страховые взносы на 2023 год

КБК для уплаты страховых взносов в 2023 году, уплачиваемых в ФНС.

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Код бюджетной классификации Расшифровка кода
182 1 02 01000 01 1000 160 Единый КБК для страховых взносов на обязательное страхование с 1 января 2023 года
182 1 02 02000 01 1000 160 Страховые взносы в совокупном фиксированном размере (ОПС + ОМС) для ИП с 1 января 2023 года
182 1 02 03000 01 1000 160 Страховые взносы с дохода, превышающего 300 000 рублей за расчетный период для ИП за периоды с 2023 года
182 1 02 02080 06 1000 160 Страховые взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации на выплату доплат к пенсии
182 1 02 09000 06 1000 160  Страховые взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности на выплату доплаты к пенсии
 182 1 02 02131 06 1010 160 Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (не зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда)
182 1 02 02131 06 1020 160 Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", (зависящему от результатов специальной оценки условий труда  (класса условий труда)
182 1 02 02132 06 1010 160 Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", (не зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда)
182 1 02 02132 06 1020 160 Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", (зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда)
182 1 02 14010 06 1001 160 Взносы на обязательное пенсионное страхование за работников за расчетные периоды до 1 января 2023 года
182 1 02 14020 06 1001 160 Взносы на обязательное социальное страхование на случай на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за расчетные периоды до 1 января
182 1 02 14030 08 1001 160 Взносы на обязательное медицинское страхование за работников за расчетные периоды до 1 января 2023 года
182 1 02 14010 06 1005 160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда на выплату страховой пенсии, за расчетные периоды начиная с 1 января 2017 года до 1 января 2023 года (взносы ИП за себя)
182 1 02 14030 08 1002 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере за периоды с 1 января 2017 года до 1 января 2023 года (взносы ИП за себя)
   

 

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