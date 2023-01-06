Взносы в СФР

Страховые взносы уплачиваемые в Социальный фонд

Взносы и иные платежи, уплачиваемые в Социальный фонд (бывшие ПФР и ФСС)

Версия для печати
Код бюджетной классификации Расшифровка кода
797 102 12000 06 1000 160
797 1 02 12000 06 1000 160
1 02 12000 06 1000 160
 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
797 102 12000 06 2100 160 Пени по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
797 102 12000 06 3000 160 Штрафы по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

 

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕНП (единый налоговый платеж)

С 2023 года действуют новые формы документов для плательщиков налогов на имущество

Изменилась форма налогового уведомления (приказ ФНС России от 27.09.2022 № ЕД-7-21/866@). Теперь в ней отображаются реквизиты, необходимые для перечисления налогов в бюджетную систему в качестве единого налогового платежа. Кроме того, в ней предусмотрено указание коэффициента 10% ограничения роста земельного налога в соответствии с п. 17 ст. 396 НК РФ.

Ускоренная амортизация прав на ПО для ЭВМ: инструмент снижения налога на прибыль в 2023 году

Федеральным законом от 14.07.2022 № 321-ФЗ законодатель реализовал новые меры поддержки для отечественных организаций, создающих или использующих собственное российское программное обеспечение. В письме от 08.11.2022 № 03-03-06/1/108245 Минфин разъяснил порядок применения изменения, вводимого с 01.01.2023 законом № 321-ФЗ в подп. 6 п. 2 ст. 259.3 НК РФ.

Ускоренная амортизация прав на ПО для ЭВМ: инструмент снижения налога на прибыль в 2023 году

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Прием на работу

С 1 января 2023 года работодатели должны вести трудовые книжки на новых бланках

Новая форма утверждена приказом Минтруда от 19.05.2021 г. № 320н и действует еще с 1 сентября 2021 года. Но обязанность заполнять новую форму появилась именно с января 2023 года (п. 3 постановления Правительства от 24.07.2021 г. № 1250).

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить

Мосбиржа: рост объемов торгов на 4,6% в 2022. Но если отбросить денежный рынок, то там все грустно

Мосбиржа поделилась итогами 2022 года. Можно посмотреть тренды, сделать выводы и принять действительность. Меня как долгосрочного микроинвестора интересует в первую очередь фондовый рынок, а именно акции, облигации, ПИФы. Но также интересно посмотреть, чем на бирже занимаются большие дяди.

Читать еще