Страховые взносы уплачиваемые в Социальный фонд

|Код бюджетной классификации
|Расшифровка кода
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797 102 12000 06 1000 160
|Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
|797 102 12000 06 2100 160
|Пени по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
|797 102 12000 06 3000 160
|Штрафы по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний