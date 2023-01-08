Налог на имущество

КБК по налогам на имущество, транспортному и земельному налогу

КБК по налогам на имущество, транспортному и земельному налогу

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Код бюджетной классификации Расшифровка кода
182 1 06 01010 03 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
182 1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
182 1 06 01020 11 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением
182 1 06 01020 12 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов
182 1 06 01020 14 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов
182 1 06 01030 05 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
182 1 06 01030 13 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений
182 1 06 02010 02 1000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения
182 1 06 02020 02 1000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения
182 1 06 04011 02 1000 110 Транспортный налог с организаций
182 1 06 04012 02 1000 110 Транспортный налог с физических лиц
182 1 06 05000 02 1000 110 Налог на игорный бизнес
182 1 06 06031 03 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
182 1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
182 1 06 06032 11 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением
182 1 06 06032 12 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов
182 1 06 06032 14 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов
182 1 06 06033 05 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий
182 1 06 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182 1 06 06033 13 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
182 1 06 06041 03 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
182 1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
182 1 06 06042 11 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением
182 1 06 06042 12 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов
182 1 06 06042 14 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов
182 1 06 06043 05 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий
182 1 06 06043 13 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
182 1 06 07000 01 1000 110 Единый налоговый платеж физического лица (по имущественным налогам)

 

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Источник:
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Рубрика:
Налог на имущество
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