С 2023 года ПФР и ФСС объединены в единый Социальный фонд РФ.
КБК по доходам, администрируемым Социальным фондом
КБК по доходам, администрируемым Социальным фондом
КБК по доходам, администрируемым Социальным фондом
С 2023 года ПФР и ФСС объединены в единый Социальный фонд РФ.
В списке приведены только КБК по налогам, взносам и другим платежам, администрируемым ФНС и Социальным фондом РФ.
КБК по доходам, администрируемым Социальным фондом
Справочник КБК по доходам, администрируемым ФНС РФ, на 2023 год.
КБК по налогам на имущество, транспортному и земельному налогу
КБК налогов на совокупный доход (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН, НПД, торговый сбор)
Коды бюджетной классификации по налогу на прибыль организации
КБК по НДС и акцизам на товары (работы, услуги), реализуемым на территории Российской Федерации
КБК для уплаты НДС и акцизов на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации
С 2023 года взносы по единому тарифу надо будет платить на новый КБК. Тем не менее для каждого вида страхования тоже есть свои КБК.
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