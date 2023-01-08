Страховые взносы

КБК по доходам, администрируемым Социальным фондом

КБК по доходам, администрируемым Социальным фондом

Версия для печати

С 2023 года ПФР и ФСС объединены в единый Социальный фонд РФ.

Страховые взносы уплачиваемые в Социальный фонд

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще