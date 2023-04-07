Самые глупые законы мира

Все приведенные здесь законы — и смешные, и жестокие, и откровенно глупые продолжают действовать, и каждый из них может быть извлечен на свет. Есть и действительно глупые, свидетельствующие об уровне законодателя или населения, добившегося принятия этих законов.
Автор: Дэвид Кромби (David Crombie), мировой судья судейской коллегии Салисбери в Уилтшире (Великобритания).
Некоторые из этих законов смешны, поскольку с момента их принятия прошло много времени и жизнь стала совсем другой. Действительно, сейчас трудно представить себе мужа, который по закону должен идти или бежать с красным флагом перед автомобилем своей супруги, предупреждая всех об опасности, исходящей от женщины за рулем, или обязательное требование к отелю бесплатно накормить лошадь постояльца.
Другие — совсем не смешны, а скорее даже ужасны своей жестокостью — чего стоит освященное законом право убивать врагов (валлийцев или шотландцев в доброй старой Англии или индейцев в США). Есть, конечно, и действительно глупые, свидетельствующие либо о тупости законодателя (или суда), либо о тупости населения, добившегося принятия таких законов. Представьте, например, закон, регламентирующий кваканье лягушек.
Важно то, что все приведенные здесь законы — и смешные, и жестокие, и откровенно глупые продолжают действовать, и каждый из них, если есть в этом потребность, может быть извлечен на свет божий.
Кроме того, некоторые из приведенных «глупых» законов неплохо было бы использовать в нашей практике — например, запреты мусорить на улицах под угрозой крупного штрафа или тюремного заключения превратили столицы Сингапура и Таиланда в одни из самых чистых городов мира, а запрет на приведение в действие ядерного взрывного устройства, принадлежащего частному лицу, под угрозой денежного штрафа доказывает свою действенность, поскольку таких фактов пока не отмечено.
Глупые законы стран ЕвропыДания
- Перед тем как заводить машину, водитель обязан проверить фары, тормоза, управление и звуковой сигнал. Кроме того, необходимо произвести внешний осмотр для того, чтобы убедиться, что под машиной не спрятались дети.
- Если при проезде автомобиля мимо конной повозки лошадь испугается, в соответствии с законом водитель должен съехать на обочину и остановиться. Если лошадь начнет сильно нервничать и ее придется успокаивать, по закону водитель должен накрыть машину чем-нибудь.
- Попытка побега из тюрьмы не считается преступлением, однако если беглеца поймают, ему придется досиживать в тюрьме свой срок.
- Нельзя заводить машину, если под ней кто-то есть.
- При движении фары автомобиля должны быть всегда включены, чтобы его можно было отличить от стоящих машин.
- При движении перед автомобилем должен идти человек, размахивающий флажком, чтобы предупредить конные повозки о приближении автомобиля.
- Членам парламента запрещено входить в Палату общин в доспехах.
- Bce англичане, достигшие 14 лет, обязаны практиковаться в стрельбе из лука в течение 2 часов в неделю под руководством местного священника.
- Мужчине разрешается мочиться в общественном месте, если это происходит у заднего колеса его автомобиля и при этом его правая рука находится на автомобиле.
Честер
- Разрешается стрелять в валлийцев из лука в пределах городских стен после полуночи.
- Разрешается стрелять в валлийцев из лука на территории, принадлежащей собору, по воскресеньям в течение дня.
- Лондонские наемные кареты (такси) в соответствие с законом должны возить тюк сена или мешок овса.
- При встрече с шотландцем в любой день недели, кроме воскресенья, разрешается застрелить его из лука
- Если шотландец пукнет в воскресенье, разрешается застрелить его из лука
- Запрещается сажать или парковать летающие тарелки в виноградниках на всей территории Франции.
- Для владельцев свиней противозаконным является называть поросенка «Наполеон».
Китай
- Спасать тонущего человека противозаконно, поскольку это является вмешательством в его судьбу.
- Для того чтобы студенту позволили посещать колледж, он должен быть умным.
Индия
- Противозаконным является оставлять более 5 крысиных шерстинок или кусочков помета на килограмм риса, пшеницы, кукурузы или крупы.
ИзраильАрад
- Правонарушением считается владение передвижной кастрационной лечебницей, поскольку это относится к розничной торговле.
- По выходным запрещено включать яркий свет и громко разговаривать.
Южная Корея
- Офицеры дорожной полиции обязаны сообщать обо всех взятках, которые они получили от водителей.
Таиланд
- Вам придется заплатить штраф, сумма которого составляет 600 долларов США, если вас задержат за то, что вы выбросили жевательную резинку на тротуар. Если у вас не окажется денег для того, чтобы заплатить штраф, вас могут посадить в тюрьму.
- Наступать на любые монеты и банкноты национальной валюты является правонарушением.
Канада
- Каждая пятая песня, звучащая на канадском радио, должна быть в исполнении гражданина Канады, поэтому песни Селин Дион и Брайана Адамса можно очень часто услышать в эфире.
- Платить за вещь, которая стоит 50 центов, используя только монеты достоинством по пенни (1 цент), противозаконно.
Запрещается запускать ракеты в район, не предназначенный для этого. Нарушитель данного закона может быть подвергнут штрафу в размере 75 долларов США.
Альберта
- Фирмы в соответствии с законом обязаны иметь перила для того, чтобы привязывать лошадей.
- После освобождения из тюрьмы согласно законодательству бывшему арестанту обязаны предоставить заряженный пистолет и лошадь для того, чтобы он смог уехать из города.
- Все вывески должны быть написаны по-французски. Если владелец фирмы хочет поместить вывеску на английском языке, то буквы английской надписи должны быть по размеру в два раза меньше букв французской надписи. Законов, регламентирующих использование надписей на других языках, не существует.
- Вне помещений все надписи должны быть сделаны только на французском языке.
- Калгари
Противозаконно зажигать фейерверки и играть в снежки без разрешения со стороны городского совета.
Эдмонтон
- Все велосипедисты, прежде чем сделать поворот, обязаны указать на это рукой. При этом они постоянно должны держать обе руки на руле.
Биконсфилд
- Правонарушением считается использование более двух цветов при покраске дома.
Глупые законы СШАЗаконы городов
Бельведер
- Согласно указу городского совета «собаки не должны находиться в общественных местах без хозяина на поводке».
- В соответствии с распоряжением городских властей человек должен являться владельцем как минимум двух коров прежде, чем ему будет позволено носить ботинки ковбоя.
- Взрыв ядерного устройства в пределах города может повлечь за собой штраф в размере 500 долларов.
- Демонстрировать фильмы ужасов разрешается только в понедельник, вторник и среду.
- В соответствии с законом гнать по Голливудскому бульвару более 200 овец одновременно запрещается.
- Запрещается одновременно купать двоих детей в одной ванне.
- Не разрешается плакать при даче свидетельских показаний в суде.
- Запрещается лизать жаб. Жабы выделяют вещество, которое некоторые лижут для того, чтобы добиться эффекта наркотического воздействия.
- Коннектикут
- Полиция не имеет права останавливать вас за езду на велосипеде со скоростью свыше 65 миль в час.
- Маринованный огурец должен быть упругим, чтобы быть признанным таковым официально.
Делавэр
- Противозаконно пытаться заложить в ломбард собственный протез.
Индиана
- Вскрывать консервные банки при помощи огнестрельного оружия противозаконно.
- Все знают, что число Пи равно 3,1415, но в Индиане значение числа Пи составляет 4.
- Гражданам запрещается посещать театр или кино, а также ездить в трамвае в течение 4 часов после того, как они ели чеснок.
Айова
- В соответствии с законом поцелуй может длиться не более 5 минут.
- Однорукие пианисты по закону обязаны играть бесплатно.
Мэн
- Домовладельцы могут быть оштрафованы в случае, если они не снимут рождественские украшения до 14 января.
Массачусетс
- Люди, присутствующие на поминках, имеют право съесть не более трех сэндвичей.
- Храп является нарушением закона, за исключением случаев, когда все окна в спальне закрыты и заперты надлежащим образом.
Миссури
- Любой город может ввести налог на содержание оркестра, если в этом оркестре мэр играет на малой флейте и каждый музыкант умеет есть горох при помощи ножа.
Нью-Джерси
- «Неодобрительно смотреть» на офицера полиции считается противозаконным.
- Задерживать голубя, возвращающегося домой, или мешать его полету противозаконно.
Оклахома
- В Оклахоме противозаконным считается откусывать от чужого гамбургера.
- Люди, которые корчат рожи собакам, могут быть подвергнуты штрафу или тюремному заключению.
- Собаки должны иметь разрешение, подписанное мэром, для того, чтобы собираться в группы по три или более особей в пределах частной собственности.
Пенсильвания
- Специальный указ о чистоте запрещает домохозяйкам прятать грязь и пыль под ковер в своем доме.
- Нарушением закона является проживание более 16 женщин в одном доме одновременно, поскольку это предполагает существование борделя. Тем не менее до 120 мужчин могут проживать вместе, и это не считается противозаконным
- Автомобили, которые едут по дорогам штата ночью, каждую милю должны выстреливать ракету в воздух и ждать 10 минут, чтобы дорога расчистилась.
- Если водитель видит стадо лошадей, он обязан съехать на обочину дороги и накрыть машину одеялом или чехлом, которые были специально раскрашены для того, чтобы замаскировать автомобиль.
- В случае если лошадь отказывается проходить мимо автомобиля на дороге, владелец автомобиля обязан разобрать его и спрятать части в кустах.
Теннесси
- Женщинам запрещается водить машину, за исключением случаев, когда перед автомобилем идет или бежит мужчина, размахивающий красным флажком, чтобы предупредить пешеходов и других водителей об опасности.
Техас
- Противозаконно доить чужую корову или писать на ней краской.
- Энциклопедия «Британика» запрещена, поскольку она содержит рецепт для приготовления пива в домашних условиях.
Вашингтон
- Закон, призванный сократить число преступлений, гласит: «Любой водитель, имеющий преступные намерения, обязан при въезде в город остановиться и по телефону сообщить о них начальнику полиции».
- Противозаконно наносить на флаг США узор в горошек.
- Противозаконно делать вид, что твои родители богаты.
- Уотербери (Коннектикут)
- Косметологам запрещается бормотать, напевать и насвистывать при работе с клиентом.
Стерлинг (Колорадо)
- Котам разрешается свободно бегать только в том случае, если у них есть задние габаритные огни.
Льюис (Делавэр)
- Вступление в брак на спор является законным основанием для расторжения подобного брака.
Чикаго (Иллинойс)
- Животных также могут посадить в тюрьму. Обезьяна провела в тюрьме пять дней за кражу из магазина.
Джольет (Иллинойс)
- Женщину могут арестовать за то, что она примеряет в магазине более шести платьев за один раз.
Кенилворт (Иллинойс)
- Петухи, которые собираются кукарекать, должны отойти от жилых домов на расстояние 300 футов, куры — на расстояние 200 футов.
Натома (Канзас)
- Противозаконно практиковаться в метании ножей, используя в качестве мишени мужчин, носящих костюмы в полоску.
Портленд (Мэн)
- У человека, идущего по улице, шнурки должны быть завязаны
Рамфорд (Мэн)
- Жильцам запрещается кусать домовладельцев.
Миннеаполис (Миннесота)
- Человека, виновного в двойной парковке, следует заковать в кандалы и держать на хлебе и воде.
Кливленд (Огайо)
- Закон запрещает ловить мышей без охотничьей лицензии.
- Женщинам запрещается носить лакированные туфли, так как мужчины могут увидеть в них отражение нижнего белья.
Клинтон каунти (Огайо)
- Человек, прислонившийся к общественному зданию, может быть подвергнут штрафу.
Оксфорд (Огайо)
- Для женщины противозаконным считается снимать одежду перед портретом мужчины.
Полдинг (Огайо)
- Полицейский имеет право укусить собаку, чтобы заставить ее замолчать.
Кламат-фолс (Орегон)
- Запрещается свистеть под водой.
- Запрещается кататься на роликах в общественных туалетах.
Аллентаун (Пенсильвания)
- Все пожарные гидранты следует проверять за час до пожара.
Ричмонд (Виргиния)
- Бросать монету в ресторане, чтобы выяснить, кто будет платить за кофе, противозаконно.
Расин (Висконсин)
- Запрещается будить спящих пожарных.
Сент-Круа (Висконсин)
- Женщинам запрещается носить одежду красного цвета в общественных местах.