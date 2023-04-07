Самые глупые законы мира

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Самые глупые законы мира

Все приведенные здесь законы — и смешные, и жестокие, и откровенно глупые продолжают действовать, и каждый из них может быть извлечен на свет. Есть и действительно глупые, свидетельствующие об уровне законодателя или населения, добившегося принятия этих законов.

Автор: Дэвид Кромби (David Crombie), мировой судья судейской коллегии Салисбери в Уилтшире (Великобритания).

Некоторые из этих законов смешны, поскольку с момента их принятия прошло много времени и жизнь стала совсем другой. Действительно, сейчас трудно представить себе мужа, который по закону должен идти или бежать с красным флагом перед автомобилем своей супруги, предупреждая всех об опасности, исходящей от женщины за рулем, или обязательное требование к отелю бесплатно накормить лошадь постояльца.

Другие — совсем не смешны, а скорее даже ужасны своей жестокостью — чего стоит освященное законом право убивать врагов (валлийцев или шотландцев в доброй старой Англии или индейцев в США). Есть, конечно, и действительно глупые, свидетельствующие либо о тупости законодателя (или суда), либо о тупости населения, добившегося принятия таких законов. Представьте, например, закон, регламентирующий кваканье лягушек.
Важно то, что все приведенные здесь законы — и смешные, и жестокие, и откровенно глупые продолжают действовать, и каждый из них, если есть в этом потребность, может быть извлечен на свет божий.

Кроме того, некоторые из приведенных «глупых» законов неплохо было бы использовать в нашей практике — например, запреты мусорить на улицах под угрозой крупного штрафа или тюремного заключения превратили столицы Сингапура и Таиланда в одни из самых чистых городов мира, а запрет на приведение в действие ядерного взрывного устройства, принадлежащего частному лицу, под угрозой денежного штрафа доказывает свою действенность, поскольку таких фактов пока не отмечено.

Глупые законы стран Европы

Дания

  • Перед тем как заводить машину, водитель обязан проверить фары, тормоза, управление и звуковой сигнал. Кроме того, необходимо произвести внешний осмотр для того, чтобы убедиться, что под машиной не спрятались дети.

  • Если при проезде автомобиля мимо конной повозки лошадь испугается, в соответствии с законом водитель должен съехать на обочину и остановиться. Если лошадь начнет сильно нервничать и ее придется успокаивать, по закону водитель должен накрыть машину чем-нибудь.

  • Попытка побега из тюрьмы не считается преступлением, однако если беглеца поймают, ему придется досиживать в тюрьме свой срок.

  • Нельзя заводить машину, если под ней кто-то есть.

  • При движении фары автомобиля должны быть всегда включены, чтобы его можно было отличить от стоящих машин.

  • При движении перед автомобилем должен идти человек, размахивающий флажком, чтобы предупредить конные повозки о приближении автомобиля.

Англия

  • Членам парламента запрещено входить в Палату общин в доспехах.

  • Bce англичане, достигшие 14 лет, обязаны практиковаться в стрельбе из лука в течение 2 часов в неделю под руководством местного священника.

  • Мужчине разрешается мочиться в общественном месте, если это происходит у заднего колеса его автомобиля и при этом его правая рука находится на автомобиле.

Законы городов Англии

Честер

  • Разрешается стрелять в валлийцев из лука в пределах городских стен после полуночи.

Херфорд

  • Разрешается стрелять в валлийцев из лука на территории, принадлежащей собору, по воскресеньям в течение дня.

Лондон

  • Лондонские наемные кареты (такси) в соответствие с законом должны возить тюк сена или мешок овса.

Йорк

  • При встрече с шотландцем в любой день недели, кроме воскресенья, разрешается застрелить его из лука

  • Если шотландец пукнет в воскресенье, разрешается застрелить его из лука

Франция

  • Запрещается сажать или парковать летающие тарелки в виноградниках на всей территории Франции.

  • Для владельцев свиней противозаконным является называть поросенка «Наполеон».

Китай

  • Спасать тонущего человека противозаконно, поскольку это является вмешательством в его судьбу.

  • Для того чтобы студенту позволили посещать колледж, он должен быть умным.

Индия

  • Противозаконным является оставлять более 5 крысиных шерстинок или кусочков помета на килограмм риса, пшеницы, кукурузы или крупы.

Израиль

Арад

  • Правонарушением считается владение передвижной кастрационной лечебницей, поскольку это относится к розничной торговле.

Кирият-Моцкин

  • По выходным запрещено включать яркий свет и громко разговаривать.

Южная Корея

  • Офицеры дорожной полиции обязаны сообщать обо всех взятках, которые они получили от водителей.

Таиланд

  • Вам придется заплатить штраф, сумма которого составляет 600 долларов США, если вас задержат за то, что вы выбросили жевательную резинку на тротуар. Если у вас не окажется денег для того, чтобы заплатить штраф, вас могут посадить в тюрьму.

  • Наступать на любые монеты и банкноты национальной валюты является правонарушением.

Канада

  • Каждая пятая песня, звучащая на канадском радио, должна быть в исполнении гражданина Канады, поэтому песни Селин Дион и Брайана Адамса можно очень часто услышать в эфире.

  • Платить за вещь, которая стоит 50 центов, используя только монеты достоинством по пенни (1 цент), противозаконно.
    Запрещается запускать ракеты в район, не предназначенный для этого. Нарушитель данного закона может быть подвергнут штрафу в размере 75 долларов США.

Законы провинций Канады

Альберта

  • Фирмы в соответствии с законом обязаны иметь перила для того, чтобы привязывать лошадей.

  • После освобождения из тюрьмы согласно законодательству бывшему арестанту обязаны предоставить заряженный пистолет и лошадь для того, чтобы он смог уехать из города.

Квебек

  • Все вывески должны быть написаны по-французски. Если владелец фирмы хочет поместить вывеску на английском языке, то буквы английской надписи должны быть по размеру в два раза меньше букв французской надписи. Законов, регламентирующих использование надписей на других языках, не существует.

  • Вне помещений все надписи должны быть сделаны только на французском языке.

Законы городов Канады

  • Калгари
    Противозаконно зажигать фейерверки и играть в снежки без разрешения со стороны городского совета.

    Эдмонтон

  • Все велосипедисты, прежде чем сделать поворот, обязаны указать на это рукой. При этом они постоянно должны держать обе руки на руле.

    Биконсфилд

  • Правонарушением считается использование более двух цветов при покраске дома.

Глупые законы США

Законы городов

Бельведер

  • Согласно указу городского совета «собаки не должны находиться в общественных местах без хозяина на поводке».

Блит

  • В соответствии с распоряжением городских властей человек должен являться владельцем как минимум двух коров прежде, чем ему будет позволено носить ботинки ковбоя.

Чико

  • Взрыв ядерного устройства в пределах города может повлечь за собой штраф в размере 500 долларов.

Глендейл

  • Демонстрировать фильмы ужасов разрешается только в понедельник, вторник и среду.

Голливуд

  • В соответствии с законом гнать по Голливудскому бульвару более 200 овец одновременно запрещается.

Лос-Анжелес

  • Запрещается одновременно купать двоих детей в одной ванне.

  • Не разрешается плакать при даче свидетельских показаний в суде.

  • Запрещается лизать жаб. Жабы выделяют вещество, которое некоторые лижут для того, чтобы добиться эффекта наркотического воздействия.

Законы штатов

  • Коннектикут

  • Полиция не имеет права останавливать вас за езду на велосипеде со скоростью свыше 65 миль в час.

  • Маринованный огурец должен быть упругим, чтобы быть признанным таковым официально.

    Делавэр

  • Противозаконно пытаться заложить в ломбард собственный протез.

    Индиана

  • Вскрывать консервные банки при помощи огнестрельного оружия противозаконно.

  • Все знают, что число Пи равно 3,1415, но в Индиане значение числа Пи составляет 4.

  • Гражданам запрещается посещать театр или кино, а также ездить в трамвае в течение 4 часов после того, как они ели чеснок.

    Айова

  • В соответствии с законом поцелуй может длиться не более 5 минут.

  • Однорукие пианисты по закону обязаны играть бесплатно.

    Мэн

  • Домовладельцы могут быть оштрафованы в случае, если они не снимут рождественские украшения до 14 января.

    Массачусетс

  • Люди, присутствующие на поминках, имеют право съесть не более трех сэндвичей.

  • Храп является нарушением закона, за исключением случаев, когда все окна в спальне закрыты и заперты надлежащим образом.

    Миссури

  • Любой город может ввести налог на содержание оркестра, если в этом оркестре мэр играет на малой флейте и каждый музыкант умеет есть горох при помощи ножа.

    Нью-Джерси

  • «Неодобрительно смотреть» на офицера полиции считается противозаконным.

  • Задерживать голубя, возвращающегося домой, или мешать его полету противозаконно.

    Оклахома

  • В Оклахоме противозаконным считается откусывать от чужого гамбургера.

  • Люди, которые корчат рожи собакам, могут быть подвергнуты штрафу или тюремному заключению.

  • Собаки должны иметь разрешение, подписанное мэром, для того, чтобы собираться в группы по три или более особей в пределах частной собственности.

    Пенсильвания

  • Специальный указ о чистоте запрещает домохозяйкам прятать грязь и пыль под ковер в своем доме.

  • Нарушением закона является проживание более 16 женщин в одном доме одновременно, поскольку это предполагает существование борделя. Тем не менее до 120 мужчин могут проживать вместе, и это не считается противозаконным

  • Автомобили, которые едут по дорогам штата ночью, каждую милю должны выстреливать ракету в воздух и ждать 10 минут, чтобы дорога расчистилась.

  • Если водитель видит стадо лошадей, он обязан съехать на обочину дороги и накрыть машину одеялом или чехлом, которые были специально раскрашены для того, чтобы замаскировать автомобиль.

  • В случае если лошадь отказывается проходить мимо автомобиля на дороге, владелец автомобиля обязан разобрать его и спрятать части в кустах.

    Теннесси

  • Женщинам запрещается водить машину, за исключением случаев, когда перед автомобилем идет или бежит мужчина, размахивающий красным флажком, чтобы предупредить пешеходов и других водителей об опасности.

    Техас

  • Противозаконно доить чужую корову или писать на ней краской.

  • Энциклопедия «Британика» запрещена, поскольку она содержит рецепт для приготовления пива в домашних условиях.

    Вашингтон

  • Закон, призванный сократить число преступлений, гласит: «Любой водитель, имеющий преступные намерения, обязан при въезде в город остановиться и по телефону сообщить о них начальнику полиции».

  • Противозаконно наносить на флаг США узор в горошек.

  • Противозаконно делать вид, что твои родители богаты.

Законы городов

  • Уотербери (Коннектикут)

  • Косметологам запрещается бормотать, напевать и насвистывать при работе с клиентом.

    Стерлинг (Колорадо)

  • Котам разрешается свободно бегать только в том случае, если у них есть задние габаритные огни.

    Льюис (Делавэр)

  • Вступление в брак на спор является законным основанием для расторжения подобного брака.

    Чикаго (Иллинойс)

  • Животных также могут посадить в тюрьму. Обезьяна провела в тюрьме пять дней за кражу из магазина.

    Джольет (Иллинойс)

  • Женщину могут арестовать за то, что она примеряет в магазине более шести платьев за один раз.

    Кенилворт (Иллинойс)

  • Петухи, которые собираются кукарекать, должны отойти от жилых домов на расстояние 300 футов, куры — на расстояние 200 футов.

    Натома (Канзас)

  • Противозаконно практиковаться в метании ножей, используя в качестве мишени мужчин, носящих костюмы в полоску.

    Портленд (Мэн)

  • У человека, идущего по улице, шнурки должны быть завязаны

    Рамфорд (Мэн)

  • Жильцам запрещается кусать домовладельцев.

    Миннеаполис (Миннесота)

  • Человека, виновного в двойной парковке, следует заковать в кандалы и держать на хлебе и воде.

    Кливленд (Огайо)

  • Закон запрещает ловить мышей без охотничьей лицензии.

  • Женщинам запрещается носить лакированные туфли, так как мужчины могут увидеть в них отражение нижнего белья.

    Клинтон каунти (Огайо)

  • Человек, прислонившийся к общественному зданию, может быть подвергнут штрафу.

    Оксфорд (Огайо)

  • Для женщины противозаконным считается снимать одежду перед портретом мужчины.

    Полдинг (Огайо)

  • Полицейский имеет право укусить собаку, чтобы заставить ее замолчать.

    Кламат-фолс (Орегон)

  • Запрещается свистеть под водой.

  • Запрещается кататься на роликах в общественных туалетах.

    Аллентаун (Пенсильвания)

  • Все пожарные гидранты следует проверять за час до пожара.

    Ричмонд (Виргиния)

  • Бросать монету в ресторане, чтобы выяснить, кто будет платить за кофе, противозаконно.

    Расин (Висконсин)

  • Запрещается будить спящих пожарных.

    Сент-Круа (Висконсин)

  • Женщинам запрещается носить одежду красного цвета в общественных местах.

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Источник:
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