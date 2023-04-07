Самые глупые законы мира

Все приведенные здесь законы — и смешные, и жестокие, и откровенно глупые продолжают действовать, и каждый из них может быть извлечен на свет. Есть и действительно глупые, свидетельствующие об уровне законодателя или населения, добившегося принятия этих законов.

Автор: Дэвид Кромби (David Crombie), мировой судья судейской коллегии Салисбери в Уилтшире (Великобритания).

Некоторые из этих законов смешны, поскольку с момента их принятия прошло много времени и жизнь стала совсем другой. Действительно, сейчас трудно представить себе мужа, который по закону должен идти или бежать с красным флагом перед автомобилем своей супруги, предупреждая всех об опасности, исходящей от женщины за рулем, или обязательное требование к отелю бесплатно накормить лошадь постояльца.

Другие — совсем не смешны, а скорее даже ужасны своей жестокостью — чего стоит освященное законом право убивать врагов (валлийцев или шотландцев в доброй старой Англии или индейцев в США). Есть, конечно, и действительно глупые, свидетельствующие либо о тупости законодателя (или суда), либо о тупости населения, добившегося принятия таких законов. Представьте, например, закон, регламентирующий кваканье лягушек.

Важно то, что все приведенные здесь законы — и смешные, и жестокие, и откровенно глупые продолжают действовать, и каждый из них, если есть в этом потребность, может быть извлечен на свет божий.

Кроме того, некоторые из приведенных «глупых» законов неплохо было бы использовать в нашей практике — например, запреты мусорить на улицах под угрозой крупного штрафа или тюремного заключения превратили столицы Сингапура и Таиланда в одни из самых чистых городов мира, а запрет на приведение в действие ядерного взрывного устройства, принадлежащего частному лицу, под угрозой денежного штрафа доказывает свою действенность, поскольку таких фактов пока не отмечено.

Глупые законы стран Европы

Перед тем как заводить машину, водитель обязан проверить фары, тормоза, управление и звуковой сигнал. Кроме того, необходимо произвести внешний осмотр для того, чтобы убедиться, что под машиной не спрятались дети.

Если при проезде автомобиля мимо конной повозки лошадь испугается, в соответствии с законом водитель должен съехать на обочину и остановиться. Если лошадь начнет сильно нервничать и ее придется успокаивать, по закону водитель должен накрыть машину чем-нибудь.

Попытка побега из тюрьмы не считается преступлением, однако если беглеца поймают, ему придется досиживать в тюрьме свой срок.

Нельзя заводить машину, если под ней кто-то есть.

При движении фары автомобиля должны быть всегда включены, чтобы его можно было отличить от стоящих машин.

При движении перед автомобилем должен идти человек, размахивающий флажком, чтобы предупредить конные повозки о приближении автомобиля.



Членам парламента запрещено входить в Палату общин в доспехах.

Bce англичане, достигшие 14 лет, обязаны практиковаться в стрельбе из лука в течение 2 часов в неделю под руководством местного священника.

Мужчине разрешается мочиться в общественном месте, если это происходит у заднего колеса его автомобиля и при этом его правая рука находится на автомобиле.

Честер

Разрешается стрелять в валлийцев из лука в пределах городских стен после полуночи.



Херфорд

Разрешается стрелять в валлийцев из лука на территории, принадлежащей собору, по воскресеньям в течение дня.

Лондон

Лондонские наемные кареты (такси) в соответствие с законом должны возить тюк сена или мешок овса.

Йорк

При встрече с шотландцем в любой день недели, кроме воскресенья, разрешается застрелить его из лука

Если шотландец пукнет в воскресенье, разрешается застрелить его из лука

Запрещается сажать или парковать летающие тарелки в виноградниках на всей территории Франции.

Для владельцев свиней противозаконным является называть поросенка «Наполеон».

Китай

Спасать тонущего человека противозаконно, поскольку это является вмешательством в его судьбу.

Для того чтобы студенту позволили посещать колледж, он должен быть умным.

Индия

Противозаконным является оставлять более 5 крысиных шерстинок или кусочков помета на килограмм риса, пшеницы, кукурузы или крупы.

Израиль

Арад

Правонарушением считается владение передвижной кастрационной лечебницей, поскольку это относится к розничной торговле.

Кирият-Моцкин

По выходным запрещено включать яркий свет и громко разговаривать.

Южная Корея

Офицеры дорожной полиции обязаны сообщать обо всех взятках, которые они получили от водителей.

Таиланд

Вам придется заплатить штраф, сумма которого составляет 600 долларов США, если вас задержат за то, что вы выбросили жевательную резинку на тротуар. Если у вас не окажется денег для того, чтобы заплатить штраф, вас могут посадить в тюрьму.

Наступать на любые монеты и банкноты национальной валюты является правонарушением.

Канада

Каждая пятая песня, звучащая на канадском радио, должна быть в исполнении гражданина Канады, поэтому песни Селин Дион и Брайана Адамса можно очень часто услышать в эфире.

Платить за вещь, которая стоит 50 центов, используя только монеты достоинством по пенни (1 цент), противозаконно.

Запрещается запускать ракеты в район, не предназначенный для этого. Нарушитель данного закона может быть подвергнут штрафу в размере 75 долларов США.

Альберта

Фирмы в соответствии с законом обязаны иметь перила для того, чтобы привязывать лошадей.

После освобождения из тюрьмы согласно законодательству бывшему арестанту обязаны предоставить заряженный пистолет и лошадь для того, чтобы он смог уехать из города.

Квебек

Все вывески должны быть написаны по-французски. Если владелец фирмы хочет поместить вывеску на английском языке, то буквы английской надписи должны быть по размеру в два раза меньше букв французской надписи. Законов, регламентирующих использование надписей на других языках, не существует.

Вне помещений все надписи должны быть сделаны только на французском языке.

Калгари

Противозаконно зажигать фейерверки и играть в снежки без разрешения со стороны городского совета.



Эдмонтон

Противозаконно зажигать фейерверки и играть в снежки без разрешения со стороны городского совета. Эдмонтон Все велосипедисты, прежде чем сделать поворот, обязаны указать на это рукой. При этом они постоянно должны держать обе руки на руле.



Биконсфилд

Биконсфилд Правонарушением считается использование более двух цветов при покраске дома.

Глупые законы США

Бельведер

Согласно указу городского совета «собаки не должны находиться в общественных местах без хозяина на поводке».

Блит

В соответствии с распоряжением городских властей человек должен являться владельцем как минимум двух коров прежде, чем ему будет позволено носить ботинки ковбоя.

Чико

Взрыв ядерного устройства в пределах города может повлечь за собой штраф в размере 500 долларов.

Глендейл

Демонстрировать фильмы ужасов разрешается только в понедельник, вторник и среду.

Голливуд

В соответствии с законом гнать по Голливудскому бульвару более 200 овец одновременно запрещается.

Лос-Анжелес

Запрещается одновременно купать двоих детей в одной ванне.

Не разрешается плакать при даче свидетельских показаний в суде.

Запрещается лизать жаб. Жабы выделяют вещество, которое некоторые лижут для того, чтобы добиться эффекта наркотического воздействия.

Коннектикут

Полиция не имеет права останавливать вас за езду на велосипеде со скоростью свыше 65 миль в час.

Маринованный огурец должен быть упругим, чтобы быть признанным таковым официально.



Делавэр

Делавэр Противозаконно пытаться заложить в ломбард собственный протез.



Индиана

Индиана Вскрывать консервные банки при помощи огнестрельного оружия противозаконно.

Все знают, что число Пи равно 3,1415, но в Индиане значение числа Пи составляет 4.

Гражданам запрещается посещать театр или кино, а также ездить в трамвае в течение 4 часов после того, как они ели чеснок.



Айова

Айова В соответствии с законом поцелуй может длиться не более 5 минут.

Однорукие пианисты по закону обязаны играть бесплатно.



Мэн

Мэн Домовладельцы могут быть оштрафованы в случае, если они не снимут рождественские украшения до 14 января.



Массачусетс

Массачусетс Люди, присутствующие на поминках, имеют право съесть не более трех сэндвичей.

Храп является нарушением закона, за исключением случаев, когда все окна в спальне закрыты и заперты надлежащим образом.



Миссури

Миссури Любой город может ввести налог на содержание оркестра, если в этом оркестре мэр играет на малой флейте и каждый музыкант умеет есть горох при помощи ножа.



Нью-Джерси

Нью-Джерси «Неодобрительно смотреть» на офицера полиции считается противозаконным.

Задерживать голубя, возвращающегося домой, или мешать его полету противозаконно.



Оклахома

Оклахома В Оклахоме противозаконным считается откусывать от чужого гамбургера.

Люди, которые корчат рожи собакам, могут быть подвергнуты штрафу или тюремному заключению.

Собаки должны иметь разрешение, подписанное мэром, для того, чтобы собираться в группы по три или более особей в пределах частной собственности.



Пенсильвания

Пенсильвания Специальный указ о чистоте запрещает домохозяйкам прятать грязь и пыль под ковер в своем доме.

Нарушением закона является проживание более 16 женщин в одном доме одновременно, поскольку это предполагает существование борделя. Тем не менее до 120 мужчин могут проживать вместе, и это не считается противозаконным

Автомобили, которые едут по дорогам штата ночью, каждую милю должны выстреливать ракету в воздух и ждать 10 минут, чтобы дорога расчистилась.

Если водитель видит стадо лошадей, он обязан съехать на обочину дороги и накрыть машину одеялом или чехлом, которые были специально раскрашены для того, чтобы замаскировать автомобиль.

В случае если лошадь отказывается проходить мимо автомобиля на дороге, владелец автомобиля обязан разобрать его и спрятать части в кустах.



Теннесси

Теннесси Женщинам запрещается водить машину, за исключением случаев, когда перед автомобилем идет или бежит мужчина, размахивающий красным флажком, чтобы предупредить пешеходов и других водителей об опасности.



Техас

Техас Противозаконно доить чужую корову или писать на ней краской.

Энциклопедия «Британика» запрещена, поскольку она содержит рецепт для приготовления пива в домашних условиях.



Вашингтон

Вашингтон Закон, призванный сократить число преступлений, гласит: «Любой водитель, имеющий преступные намерения, обязан при въезде в город остановиться и по телефону сообщить о них начальнику полиции».

Противозаконно наносить на флаг США узор в горошек.

Противозаконно делать вид, что твои родители богаты.

Уотербери (Коннектикут)

Косметологам запрещается бормотать, напевать и насвистывать при работе с клиентом.



Стерлинг (Колорадо)

Стерлинг (Колорадо) Котам разрешается свободно бегать только в том случае, если у них есть задние габаритные огни.



Льюис (Делавэр)

Льюис (Делавэр) Вступление в брак на спор является законным основанием для расторжения подобного брака.



Чикаго (Иллинойс)

Чикаго (Иллинойс) Животных также могут посадить в тюрьму. Обезьяна провела в тюрьме пять дней за кражу из магазина.



Джольет (Иллинойс)

Джольет (Иллинойс) Женщину могут арестовать за то, что она примеряет в магазине более шести платьев за один раз.



Кенилворт (Иллинойс)

Кенилворт (Иллинойс) Петухи, которые собираются кукарекать, должны отойти от жилых домов на расстояние 300 футов, куры — на расстояние 200 футов.



Натома (Канзас)

Натома (Канзас) Противозаконно практиковаться в метании ножей, используя в качестве мишени мужчин, носящих костюмы в полоску.



Портленд (Мэн)

Портленд (Мэн) У человека, идущего по улице, шнурки должны быть завязаны



Рамфорд (Мэн)

Рамфорд (Мэн) Жильцам запрещается кусать домовладельцев.



Миннеаполис (Миннесота)

Миннеаполис (Миннесота) Человека, виновного в двойной парковке, следует заковать в кандалы и держать на хлебе и воде.



Кливленд (Огайо)

Кливленд (Огайо) Закон запрещает ловить мышей без охотничьей лицензии.

Женщинам запрещается носить лакированные туфли, так как мужчины могут увидеть в них отражение нижнего белья.



Клинтон каунти (Огайо)

Клинтон каунти (Огайо) Человек, прислонившийся к общественному зданию, может быть подвергнут штрафу.



Оксфорд (Огайо)

Оксфорд (Огайо) Для женщины противозаконным считается снимать одежду перед портретом мужчины.



Полдинг (Огайо)

Полдинг (Огайо) Полицейский имеет право укусить собаку, чтобы заставить ее замолчать.



Кламат-фолс (Орегон)

Кламат-фолс (Орегон) Запрещается свистеть под водой.

Запрещается кататься на роликах в общественных туалетах.



Аллентаун (Пенсильвания)

Аллентаун (Пенсильвания) Все пожарные гидранты следует проверять за час до пожара.



Ричмонд (Виргиния)

Ричмонд (Виргиния) Бросать монету в ресторане, чтобы выяснить, кто будет платить за кофе, противозаконно.



Расин (Висконсин)

Расин (Висконсин) Запрещается будить спящих пожарных.



Сент-Круа (Висконсин)

Сент-Круа (Висконсин) Женщинам запрещается носить одежду красного цвета в общественных местах.

Ссылки по теме: