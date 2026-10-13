«Когда у налоговой и у бухгалтера одни и те же цифры, спорить не о чем»: Елена Шедис — о новых правилах игры для селлеров в 2027 году

Налоговая получила право останавливать продажи селлера сразу на всех маркетплейсах, а площадки теперь официально передают данные о продавцах в ФНС. Что из новых правил уже работает, а что пока только в проекте, рассказала налоговый консультант Елена Шедис.

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Сфера бизнеса Бухгалтерский учет для бизнеса: селлеров Wildberries и Ozon, посуточной аренды, общепита, строительства

Проекты Бухгалтерское агентство Елены Шедис

Достижения Налоговый консультант с опытом более 20 лет, член ТПП Калининградской области, эксперт Альфа-Банка и Авито Путешествий, спикер Клерка

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С 1 октября действуют закон о платформенной экономике и правила обмена с ФНС сведениями. Начался ли этот обмен?

Формально начался. Фактически все упирается в одну галочку: сведения уходят в ФНС только с согласия продавца. Площадка отправляет их в течение двух рабочих дней после того, как согласие получено, и в течение трех после любого изменения данных. Сколько продавцов уже согласились, ни ФНС, ни площадки публично не сообщали. На 9 октября я таких цифр не видела. Но думать, что до октября налоговая о селлерах ничего не знала, наивно. Эксперимент ФНС с крупнейшими площадками идет не первый год, и данные в нем ходили без всякого постановления. «Октябрь перевел этот обмен из жанра «эксперимент» в жанр «правила». Раньше налоговая видела селлера в его декларации, как на автопортрете. Теперь у нее есть еще и фотография на документы.»

Для чего нужен этот обмен? Что это дает налоговикам и селлерам?

Налоговой — чтобы сверять. В ФНС уходят договор с площадкой и акт сверки взаиморасчётов. Инспектор видит не только то, что продавец задекларировал, но и то, что ему насчитал маркетплейс. Если цифры не сходятся, вопрос возникает сам. Продавцу тоже есть что взять. Тот же закон № 289-ФЗ обязал площадку выдавать акт сверки по запросу в течение семи рабочих дней. Для бухгалтера селлера это едва ли не главная строчка закона: сверка с маркетплейсом стала обязанностью площадки с конкретным сроком. И еще одно. Когда у налоговой и у бухгалтера одни и те же цифры, спорить не о чем. Депутат Дмитрий Гусев назвал новые правила «не угрозой, а способом подтвердить свою добросовестность». Я бы уточнила: подтвердить или опровергнуть. Зависит от того, сходится ли ваша книга доходов с отчетами площадки.

Какие данные маркетплейсы передают в налоговую?

В постановлении № 766 их четыре: реквизиты договора (номер, дата, срок, предмет), данные о самом продавце вплоть до ИНН, его согласие или запрет на скидки за свой счет и акт сверки взаиморасчетов вместе с документами, из которых он собран. Обратите внимание, чего в списке нет: остатков, себестоимости, переписки с поддержкой. Это скорее скелет отношений, чем досье. Кто с кем работает, на каких условиях и на какую сумму рассчитались. Чтобы сравнить с декларацией, скелета хватает с запасом. Скидки за счет продавца, думаю, попали в перечень не случайно. Они меняют цену, по которой товар продан, а значит, и доход.

Можно ли отказаться от передачи данных?

Отказаться можно: передача по постановлению № 766 идет только при согласии. Без согласия налоговая запросит те же сведения у площадки в обычном порядке, по ст. 93.1 НК. Разница в том, что автоматический поток касается всех, а запрос касается лично вас.

И как на такой отказ отреагируют налоговики? Заблокируют кабинет при отказе?

Блокировку кабинета за отказ ни закон, ни постановление не предусматривают. Другое дело договор. Гусев сам предупредил, что на практике согласие может стать условием работы с площадкой. Юридически сказать «нет» можно. Коммерчески посмотрим, что появится в оферте. «Своим клиентам я советую согласие давать. Если учет в порядке, прятать нечего. А продавец, который отказался, в глазах налоговой похож на человека, не пришедшего на медосмотр: может, и здоров, но вопросы уже есть.»

Какие маркетплейсы подпадают под новые правила?

Те, что внесены в реестр посреднических цифровых платформ. Его ведет Минэкономразвития, сейчас там 13 сервисов: Ozon, Wildberries, Avito, AliExpress, Lamoda, «Купер» и несколько сервисов «Яндекса», от «Маркета» до «Еды» и Delivery Club. Критерии установлены постановлением Правительства от 28.01.2026 № 54: среднесуточная аудитория от 100 тыс. человек плюс либо от 10 тыс. активных партнеров, либо оборот партнеров от 50 млрд руб. за год. Список будет расти. 7 октября в Минэкономразвития сказали, что критерии планируют отменить: площадки поменьше сами просятся в реестр. Поправки предлагают ввести с 1 марта 2027 года. Так что фраза «я торгую на маленькой площадке, меня это не касается» доживет примерно до весны.

Какие ошибки чаще всего выявляет ФНС при работе с маркетплейсами в последнее время? На что обращают особое внимание?

Список налоговая, по сути, составила сама. В пилоте с площадками отслеживают пять проблем: неполное отражение выручки, пропущенный переход на НДС при УСН, признаки дробления, неправомерное применение патента и злоупотребление НПД. «В нашей практике чаще всего встречается первая, и умысла в ней обычно нет. Продавец на УСН считает доходом то, что пришло на расчётный счет. А доход — это цена, которую заплатил покупатель. Комиссию, логистику, хранение и штрафы площадка удержала, но доход на эти суммы не уменьшается. Разница между «продано» и «пришло» и есть та выручка, которую налоговая потом находит.» Вторая ошибка растет из первой. Порог для НДС на УСН считается по доходу, и это 20 млн руб. Если смотреть на поступления, кажется, что до порога далеко. Если на продажи, может оказаться, что его прошли еще летом. Третья — дробление. Глава ФНС Даниил Егоров в интервью в ноябре 2025 года оценил: из примерно 700 тыс. селлеров на спецрежимах признаки незаконного дробления видны у 0,3%, это чуть больше 2 тыс. продавцов. Цифра скромная, но это первая очередь. Общий склад, один бренд, одни и те же IP-адреса кабинетов площадка видит лучше любого инспектора. И отдельный сюжет 2026 года: минусы в отчетах. В детализации Wildberries теперь три разных «минуса», и только один из них означает доплату площадки, то есть доход и базу по НДС. Перепутать их значит либо недоплатить, либо переплатить. Подробно мы разбирали это на вебинаре Клерка 8 октября.

Повлияют ли изменения в работе селлеров на сертификацию товаров?

Налоговый обмен с сертификацией не связан. Связаны они происхождением: оба выросли из закона № 289-ФЗ, и 1 октября вместе с обменом заработала проверка карточек. Если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия, карточку без ссылки на запись в госреестре сертификатов или деклараций не опубликуют. Продавец указывает код ТН ВЭД или ОКПД 2, по коду площадка решает, что проверять. На проверку отведено до трёх рабочих дней, повторяют её не реже раза в 10 рабочих дней. Карточки, размещенные до 1 октября, проверят за 180 дней, то есть до 29 марта 2027 года. С 1 марта 2027 года добавится проверка прав на товарный знак. За нарушения нового закона продавцу грозят штрафы: организации от 30 до 70 тыс. руб., ИП от 5 до 30 тыс. руб. за первое нарушение. «Раньше карточку писал маркетолог. Теперь ее читают проверяющие.»

Нужно ли проверять документы перед продажей на маркетплейсе?

Обязательно, и не только разрешительные. До первой поставки я бы проверила четыре вещи. Сертификат или декларацию: действуют ли, есть ли в реестре, на тот ли товар и под тем ли кодом. Код теперь решает судьбу карточки, ошибка в нём означает снятие с публикации. Маркировку, если товар в перечне. Поставщика по ЕГРЮЛ или ЕГРИП: действует ли он и совпадает ли ИНН в документах. И первичку на закупку. Это аргумент не только для налоговой. Если товар утрачен на складе, оферта Wildberries позволяет площадке запросить документы о себестоимости и дает на ответ 10 дней. У кого первички нет, тот доказывает потерю словами.

В Госдуму внесли законопроект № 617-9. Если его примут, у ФНС появится право остановить продажи селлера сразу на всех маркетплейсах. За что можно получить блокировку?

За неявку и за молчание. Законопроект вводит в НК новую обеспечительную меру, приостановление приема заказов и размещения карточек продавца на платформе (проект ст. 77.1 НК), и отдельную статью об обязанностях площадок (проект ст. 86.6 НК). Оснований два: продавец не явился в инспекцию для дачи показаний или не представил истребованные документы. Доказывать недоимку не нужно, решения по проверке тоже. Механика такая. Поручение уходит сразу всем площадкам, где продавец торгует. Площадка исполняет его в течение двух дней, иначе ее оштрафуют на 100 тыс. руб. За непредставленные документы меру можно применить не раньше чем через три дня и не позже чем через месяц после срока их представления, за неявку — не позже месяца после срока явки. Самая коварная деталь — личный кабинет. По проекту площадка сама выявляет налоговые риски и сообщает о них продавцу в кабинет, на ответ дается 30 календарных дней. Требования налоговой тоже смогут приходить через площадку и будут считаться полученными через три дня после отправки оператору. Селлер, который открывает кабинет только ради графика продаж, рискует пропустить собственное предупреждение. «Если закон примут, эти нормы заработают через девять месяцев после опубликования, скорее всего в 2027 году. Неявка в инспекцию превращается из неприятности в остановку бизнеса.»

Сколько времени займет разблокировка после устранения нарушения?

По тексту проекта около четырех дней, если все пойдет гладко. После явки или представления документов налоговая не позднее чем через два дня направляет площадке поручение о возобновлении, площадка исполняет его в течение двух дней. Торгуете на трех площадках — поручения уйдут всем трем, но исполнять их будут три разные компании, каждая в свои два дня. «Четыре дня — это идеальный мир, где документы приняли с первого раза. Что будет, если инспекция сочтет ответ неполным, проект не говорит. И не говорит, кто возместит продавцу дни без продаж, если поручение окажется ошибочным.»

Правительство предоставило налоговые льготы пострадавшим продавцам Ozon. Суммируются ли льготы, если товары селлера пострадали не только на складе Ozon, но и на складе Wildberries?

Отсрочка одна, а ущерб складывается. Меры для продавцов двух площадок одинаковые: постановление Правительства от 25.08.2026 № 1074 для Wildberries и от 30.09.2026 № 1277 для Ozon. Сроки уплаты, которые приходятся на период с августа 2026 по июль 2027 года, переносятся на 12 месяцев, дальше платить по 1/12 ежемесячно (для АУСН и НПД такой рассрочки нет). Под отсрочку попадают НДС, кроме ввозного, налог на прибыль, УСН, АУСН, НПД, НДФЛ ИП с предпринимательского дохода и страховые взносы. Проценты не начисляются, заявление подавать не нужно. Что уже уплачено за август и сентябрь, станет переплатой на ЕНС. Складывать можно ущерб, причем для порога. Чтобы попасть под отсрочку, ущерб должен превысить 5% доходов за 2025 год. ФНС в разъяснении от 2 октября прямо пишет: ущерб от атак на объекты группы РВБ суммируется с ущербом от атак на объекты Ozon. Условно: вы потеряли 3% на складе Wildberries и 3% на складе Ozon. По отдельности не проходите, вместе набираете 6% и проходите. Для зарегистрированных с 1 декабря 2025 года порога нет вовсе. Перечень пострадавших налоговая получает от площадок. У нашего клиента в кабинете Wildberries, в разделе мер поддержки, уже стоит предварительный расчет с пометкой «Передали в ФНС». А двух отсрочек на один налог не бывает: срок уплаты у него один.

Что сейчас происходит с компенсациями и выводом остатков товара со складов?

Деньги пошли. Товар — не у всех. Wildberries с 1 октября начал третий этап выплат. По словам компании, он охватит более 200 тыс. продавцов малого и среднего бизнеса, то есть всех пострадавших МСП. РБК со ссылкой на источники писал о полной компенсации ущерба до 500 тыс. руб., официально площадка эту цифру не подтверждала. У нашего клиента в отчетах Wildberries по 3 октября строк третьего этапа еще нет. Так что «с 1 октября» пока читается как «начиная с». Ozon платит через страховщика. «Ингосстрах» с 15 сентября выплатил застрахованным продавцам 8,2 млрд руб. Главное слово здесь «застрахованным». С вывозом хуже. Еще в августе Wildberries заявлял, что порядок возврата не менял, просто заявки обрабатываются дольше. В сентябре и октябре продавцы по-прежнему пишут, что штатный вывоз не работает, а кабинет не закрыть, пока в нём числятся остатки, которых физически нет. Совет один: подать заявку на возврат через портал и сохранить ее номер и дату. По оферте товар, не возвращенный в течение 60 дней с требования, считается утраченным, на это уже обращали внимание юристы на Клерке. Без заявки отсчет не начнется. Продавцы тем временем проголосовали логистикой. По данным «Коммерсанта», к концу августа по FBS работали 97,4% продавцов Wildberries, в июне таких было 55,1%. Похоже, свой склад теперь считают надежнее любого полиса.

Некоторые продавцы заявляли, что после атак Ozon повел себя с продавцами более клиентоориентированно, чем Wildberries. С чем это можно связать: различные объемы или различные подходы ведения бизнеса?

С тем и другим, но я бы добавила третье: календарь. Первые пожары на складах Wildberries случились 18 июля, атаки на объекты Ozon начались в августе. Ozon встретил кризис вторым и успел посмотреть, как реагируют продавцы конкурента. Второй в истории всегда выглядит умнее, потому что читал чужой учебник. Объемы тоже несопоставимы. Аналитики оценивали потери продавцов Wildberries до 280 млрд руб., продавцов Ozon в 88,5–107 млрд. Когда беда в два-три раза меньше, щедрым быть проще. Подход виден по документам. Wildberries 7 июля изменил оферту и снял с себя ответственность за ущерб от атак беспилотников. Ozon после возгораний перестал брать плату за размещение на пострадавших складах и бесплатно переносит товар с закрытых складов на другие. Одна площадка начала с договора, другая с тарифа. Продавец такое помнит долго. Справедливости ради, Wildberries платит из своих денег и обещает охватить всех пострадавших МСП, а у Ozon выплаты идут через страховщика и только тем, у кого был полис. Клиентоориентированность, как и налоговая база, зависит от того, что именно считать.

Что ждет селлеров в 2027 году? Какие изменения уже неизбежны, на что обратить внимание уже сейчас, чтобы успеть перестроить бизнес?

Неизбежное я бы отделила от вероятного. Неизбежно то, что уже подписано. Налоговый горб. Все, что отсрочено по постановлениям № 1074 и № 1277, вернется. Сроки с августа 2026 по июль 2027 года сдвинуты на год, потом рассрочка по 1/12 в месяц. С осени 2027 года пострадавший селлер платит текущие налоги плюс двенадцатую часть прошлогодних. Отсрочка — это кредит без процентов, и тратить ее как прибыль опасно. Карточки. До 29 марта 2027 года площадки проверят все старые карточки, с 1 марта 2027 года к проверке добавится товарный знак (постановление № 821). Учет. С отчетности за 2027 год обязателен ФСБУ 9/2025 «Доходы». Для ООО-селлеров это пересмотр учетной политики по выручке. Порог НДС на УСН остается 20 млн руб. до 2029 года включительно. Снижение до 15 млн отложено до 2030 года, но не отменено. Это передышка, и ее стоит потратить на расчет, что выгоднее: 5% или 7% без вычетов либо 22% с вычетами. Вероятно, но пока в проекте: блокировки по законопроекту № 617-9 и вместе с ними повышенные штрафы с 1 января 2027 года. Например, минимальный штраф за непредставление декларации предлагают поднять с 1 000 до 2 600 руб., за грубое нарушение учета доходов и расходов с 10 до 28 тыс. руб. «Сейчас я бы сделала четыре вещи. Сверила доходы в декларациях за 2025 и 2026 годы с отчетами площадок, пока это не сделала налоговая. Назначила человека, который каждый день читает уведомления в личных кабинетах. Собрала первичку на остатки. И перестала считать маркетплейс просто витриной.»

В декабре вы выступаете спикером на бухгалтерской конференции Клерка. О чем будете рассказывать?

О маркетплейсах и налоговой, то есть ровно о том, о чем мы сейчас говорим, только с цифрами и проводками. Год назад на «Бух.Совете» я рассказывала про учет на АУСН, и тогда казалось, что главная новость года — новый режим. Оказалось, главная новость в том, что налоговая получает данные о бизнесе уже не только от самого бизнеса.

Какой самый важный вопрос осветите?

Самый важный вопрос: как бухгалтеру селлера работать, когда у налоговой те же цифры, что и у него. Мой короткий ответ — ежемесячная сверка с площадкой и личный кабинет маркетплейса как вторая почта из инспекции. Подробный будет в декабре.

Что пожелаете бухгалтерам в 2027 году?

Бухгалтерам желаю одного: пусть в 2027 году налоговая узнает новости о ваших клиентах от вас, а не от маркетплейса.