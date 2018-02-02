Что юристу надо знать про подачу жалобы в ЕСПЧ. Вдруг пригодится

Европейский суд по правам человека стал набирать популярность у россиян, недовольных решениями национальных судов с 2012 года. С этого времени жалобы против России стали лидировать в общем количестве постановлений ЕСПЧ. Сейчас треть всех рассматриваемых дел касаются нарушения прав наших сограждан.

Как работает суд? Почему он так интересен россиянам? Действительно ли ЕСПЧ станет недоступным для наших жителей, если Россия выйдет из Совета Европы?

Как появился ЕСПЧ и зачем он нужен

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) является наднациональным или, другими словами, международным судом.

Основное предназначение суда – рассматривать заявления граждан и групп лиц, которые утверждают, что какое-либо государство-члена ЕСПЧ нарушило положения о правах человека, как гражданских, так и политических.

ЕСПЧ был создан в 1959 году на основании Европейской конвенции о правах человека. Изначально механизм защиты прав человека предполагал работу трёх органов, которые следили за соблюдением прав: Европейская комиссия по правам человека, Европейский Суд по правам человека и Комитет министров Совета Европы. Однако с ноября 1998 года, после вступления в силу Протокола № 11, все органы были заменены одним – ЕСПЧ. Он находится во Дворце прав человека в Страсбурге (Франция), по соседству с Советом Европы.

В суд может обратиться любой человек, но жалобу ему необходимо оформить на национальном языке одной из стран, признающих юрисдикцию ЕСПЧ.

Юрисдикцию суда признали 47 государств-членов Совета Европы. Россия признала юрисдикцию суда в 1998 году. Дело в том, что согласно Конституции РФ (ст. 15), Россия признает верховенство международного права над национальным. В соответствии с этим, Россия стала признавать основной международный договор – Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Окончательное признание юрисдикции было осуществлено 5 мая 1998 года, когда в России вступил в силу ФЗ №54 («О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней») от 30 марта 1998 года.

После ратификации Конвенции, Россия стала участвовать в выборе судейского корпуса. Судей избирают депутаты ПАСЕ каждые девять лет.

На данный момент в суде работает 47 судей – по одному от каждой из стран, признавших юрисдикцию суда, в том числе и из России.

Кто жалуется в ЕСПЧ?

Россияне стали лидерами по делам в ЕСПЧ.

Ежегодное количество обращений и жалоб в Европейский суд стало расти с начала 2000-х годов. Пик пришелся на 2011 год, когда очередь из жалоб составила более 151 тыс. После этого произошел отток, и в 2016 году очередь была на уровне порядка 80 тыс. жалоб.

Но очередь не значит, что по существу будут рассмотрены все заявленные жалобы. Как правило, более 90% жалоб отсеивается, так как не имеют под собой оснований для рассмотрения.

Так, согласно отчету ЕСПЧ за 2016 год, всего суд вынес 993 решений в отношении всех стран, признавших юрисдикцию Европейского суда. При этом, лидером по количеству вынесенных постановлений стала Россия – 228. Все постановления касались нарушений прав россиян и 222 из них были удовлетворены.

В 2016 году произошел резкий скачок решений против России, так, по итогам 2015 года в отношении нашей страны было рассмотрено лишь 116 дел. Ближайшие «конкуренты» России – Турция, Румыния и Украина (в отношении каждой из них за 2016 год судьями ЕСПЧ было вынесено лишь от 70 до 77 решений).

2016 год продемонстрировал и еще одну тенденцию: значительное сокращение жалоб из России.

На данный момент (январь 2018 г.) в ЕСПЧ ждут рассмотрения 7,8 тыс. российских заявлений (9,8% от общего количества жалоб, тогда как годом ранее этот показатель был на уровне 14,2%). Лидерами же стали Украина с 18,1 тыс. обращений (22,8% от общего количества жалоб), Турция с 12,5 тыс. обращений (15,8% от общего количества жалоб) и Венгрия с 8,9 тыс. обращений (11,2% от общего количества жалоб).

Все ли решения ЕСПЧ исполняются в полном объеме?

Поток жалоб в ЕСПЧ и их рассмотрение не значит, что решение суда будет исполнено российской стороной в полном объеме. Об этом говорит и статистика: на данный момент более 1,5 тыс. решений ЕСПЧ против России не исполнены.

Самым знаковым подобным делом стало беспрецедентное постановление европейского суда по жалобе акционеров нефтяной компании ЮКОС против России. В 2014 году ЕСПЧ постановил выплатить пострадавшим более 1,8 млрд евро. Но это решение так и не было исполнено. Более того, Конституционный Суд России своим постановлением от 17 января 2017 года решил, что оно идет вразрез с Конституцией РФ и не может быть исполнено. Таким образом, на деле ЮКОСа была поставлена точка – решение ЕСПЧ исполняться уже однозначно не будет.

Это уже не первое постановление Конституционного суда РФ, отказавшегося признавать решение ЕСПЧ. В апреле 2016 года КС вынес постановление от 19 апреля 2016 г. №12-П «о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов и Гладков против России» в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации».

Почему наши сограждане идут в ЕСПЧ?

Ответ очевиден: в России, действительно, есть нарушения прав человека на различных уровнях, в том числе в системе пенитенциарных учреждений. Немалая часть жалоб поступает в ЕСПЧ от заключенных и арестованных.

Зачастую постановления Европейского суда используются для широкого общественного обсуждения, привлечения СМИ и общественности к проблеме конкретного человека. Часто именно это позволяет решить проблему в пользу жалобщика.

Но, случается, что решения ЕСПЧ используются и для получения дополнительных очков политическими деятелями. Не исключено, что именно эти причины движут и оппозиционером Алексеем Навальным, который уже дважды за последнее время обращается в ЕСПЧ за защитой своих прав. В первый раз – Европейский суд установил нарушения его прав при рассмотрении так называемого «дела Кировлеса», а вторая жалоба будет посвящена отказу Центризбиркома допустить политика до выдвижения на пост Президента России.

Почему ЕСПЧ отказывает в жалобе?

Подача жалобы в ЕСПЧ является необходимым решением для тех, кто считает, что его права были грубо нарушены российским правосудием. Чтобы не напрасно потратить время, деньги и нервы, нужно с умом подойти к выбору своих представителей – юристов, которые помогут составить жалобу.

В России услуги по подготовке обращений в ЕСПЧ оказывают многие юристы, но, как показывает практика ЕСПЧ, более 90% жалоб просто признаются неприемлемыми по формальным причинам и суд отказывается их рассматривать по существу.

Типичные ошибки при подаче жалобы в ЕСПЧ

Согласно разъяснениям Европейского суда, это:

несоблюдение шестимесячного срока (срок будет сокращаться до четырехмесячного) подачи жалобы;

подача жалобы от человека, который не является жертвой предполагаемых нарушений;

неоднократная подача однотипных жалоб;

требования заявителя пересмотреть фактические ошибки в решениях национальных судов;

подача жалобы не на органы власти, а на конкретных лиц или частные компании.

Как правильно подать жалобу в ЕСПЧ?

Перед подачей жалобы решите: будете ли вы пользоваться услугами юридических компаний или сделаете это самостоятельно.

Если решили обратиться самостоятельно. Учтите, что несоблюдение вами малейших технических процедур, может привести к тому, что ваша жалоба не будет рассмотрена. Это самый большой риск, так как после неудавшейся попытки подать повторную жалобу будет невозможно из-за прошедших сроков.

С чего начать?

Для начала вам нужно скачать официальный бланк (формуляр) жалобы с официального сайта суда. Откройте формуляр на компьютере (не в браузере), заполните, распечатайте, приложите необходимые документы.

Перед заполнением ознакомьтесь с Регламентом суда (статья 47), где изложены данные о том, что и как должно быть изложено в жалобе.

Чтобы не допустить ошибку пользуйтесь практическим руководством, подготовленным специалистами Европейского суда, и ознакомьтесь с базой HUDOC, где собраны уже вынесенные ЕСПЧ решения. Возможно, в базе найдутся дела и решения по ним ЕСПЧ на аналогичную тему.

Ниже видеоинструкция всей процедуры заполнения формуляра жалобы.

Если вы все сделали правильно, приложили копии документов, то остается только направить жалобу в Европейский суд.

Отправить жалобу можно почтой по адресу:

The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg cedex

Как только ваша жалоба поступит в ЕСПЧ, ее проверят сотрудники секретариата суда. Они проведут первый поверхностный анализ – соответствие техническим требованиям и наличие данных о возможном нарушении прав человека. В случае, если найдены ошибки, то секретариат отправляет жалобу судьям, которые выносят решение о неприемлемости жалобы.

Процедура проверки жалобы занимает до года.

Если жалоба оформлена верно, то её закрепляют за определенной секцией суда и включают в список ожидания дел, которые будут рассматриваться по существу.

В это время суд запрашивает позицию по жалобе у представителей той страны, против которой подана данная жалоба. Уже после дело передают судье-докладчику. Судья изучает проблему и запрашивает необходимые доказательства у сторон. Только после этого жалоба рассматривается по существу. Каким может быть итог рассмотрения? Либо «примирение» сторон, либо вынесение постановления о нарушении прав человека, так называемый judgment.

Будет ли ЕСПЧ у россиян в 2018 году?

Учитывая повышенную политизированность ряда дел, рассматриваемых ЕСПЧ (в последнее время против России активно подают жалобы и представители Украины), в конце 2017 года появилась информация о возможном выходе России из Совета Европы и, как следствие, приостановка ее работы в ЕСПЧ. Говорили даже о «замораживании» взносов в бюджет суда (на эти средства ведомство функционирует). Это заявление, растиражированное федеральными СМИ, вызвало шквал негодования – ведь выход России закроет от россиян возможность подавать жалобы в ЕСПЧ – формально суд не имеет право рассматривать жалобу на действия страны, которая не признает его юрисдикцию.

Однако в конце 2017 года судья ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов заверил общественность, что вопрос о выходе нашей страны из Европейского суда пока не стоит. 2018 год покажет, сбудутся ли прогнозы СМИ или нет.