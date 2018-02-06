Тыжюрист: почти то же самое, что Тыжбухгалтер

Недавно в группе «Красный уголок бухгалтера» наш автор Любовь Шейко поделилась прекрасным текстом, который выражает все отношение и требования к бухгалтерам.

Почитайте, там вся соль.

И вот мы наткнулись на рассуждения юриста Анжелы Кугейко из Уфы, которая сетует на то, как обесценивается ее профессия в глазах окружающих.

«Так сложилась моя жизнь, что я выбрала себе профессию юриста. В последнее время работать по профессии стало чрезвычайно не просто. Возможно сказывается кризис в стране, но я полагаю дело совсем не в этом. Нашу профессию современное общество, мягко говоря, не ценит и не уважает... И почему-то считает, что юристы всем должны помогать бесплатно.

Общаться с людьми приходится в основном в интернете, в том числе, в социальных сетях (всемирная паутина опутала весь мир).

90 % вопрошающих, которые обращаются за юридической помощью, пытаются получить консультацию и решить свою проблему — бесплатно, по дружбе или различными хитрыми способами, жалуясь на тяжелую жизнь, отсутствие денег и множество накопившихся проблем, которые юрист безвозмездно должен помочь им разрешить — качественно и в кратчайшие сроки. Или клятвенно обещая заплатить за юридическую помощь когда-нибудь потом, что конечно же означает, что тебя с большей долей вероятности обманут (главное вытянуть нужную информацию у юриста, а потом зачем платить? лучше эти деньги прогулять, после удачного разрешения всех проблем).

А многие из граждан не просто просят, а требуют им помочь безвозмездно и даже возмущаются, когда просишь оплатить свою работу: «Тебе что трудно подсказать и составить бумажку?». Не понимают, что составлять правовые документы действительно дано не каждому и этому (как и любому другому делу) нужно учиться. Нужен практический опыт.

По поводу «просто подсказать» — да, мне тоже порой трудно, особенно когда в день таких желающих, которым надо бесплатно помочь, обращаются в личной переписке и звонят по телефону, в районе от 10 до 50 или даже 100 человек. И звонят, и пишут постоянно, даже в ночное время.

Это можно целый день сидеть и всем бесплатно помогать и раздавать бесценные советы.

Только детей моих кто кормить будет, по-вашему?

Я Вам помогу решить Вашу проблему, а кто поможет мне ?

Хочется понять людей, откуда такое хамское отношение к моей профессии? Почему вы не уважаете чужой труд и чужие знания?

Я думаю, что каждый из вас где-то работает и уверена, что никто не любит работать бесплатно.

И думаю, что везде вы платите деньги:

— например в магазине, покупая продукты или что-то еще.

— при оказании Вам любых услуг, например в парикмахерской, в стоматологии, да где угодно.

— тратите деньги на развлечения, одежду, лекарства, предметы первой необходимости.

Такое чувство, что лучше отдадите деньги очередному мошеннику, обещающему вам золотые горы.

А вот заплатить юристу за его работу, за грамотный правовой совет, при возникновении реальной жизненной проблемы — это по всей видимости, сложно. И главное, жалко.

К юристу, как и к врачу, в большинстве случаев, приходят, когда хуже уже некуда. Когда наделали кучу ошибок и нарушили закон, прекрасно осознавая свои неправомерные поступки и нарушения, когда набрали безумно и бездумно кучу кредитов, не думая о последствиях и не желая их платить и соблюдать условия договора, когда проиграли в суде все, что можно и нельзя, надеясь, что справятся самостоятельно.

А вот если бы хотя бы посоветовались с юристом на первоначальном этапе, многих проблем удалось бы избежать.

В отличие от тех же врачей, государство юристов никак не поддерживает и не спонсирует и зарплату из бюджета не платит. Хотя если бы что-то подобное существовало, я с удовольствием помогала бы пенсионерам, инвалидам, нуждающимся и малоимущим.

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И в завершение вышесказанного. Многие люди, которые обращаются за юридической помощью, при просьбе оплатить мою работу, пишут гневно мне в ответ:

— Знаете что! Был у меня как-то юрист (адвокат), который выманил кучу денег и не помог (либо не оправдал моих ожиданий). И теперь я юристам больше не верю и платить за ваши услуги не намерена. Поэтому помогайте мне бесплатно!

Хочется ответить на это:

— Когда вы покупаете в магазине некачественный товар, вы тоже перестаете верить всем и требуете в последующем продавать вам этот товар бесплатно? Думаю, что нет. Вы просто ищите более качественные вещи. И ВООБЩЕ! А я то тут при чем??! Да, я Вам могу посочувствовать, что Вам попался на пути хитрый и непорядочный человек (таких людей сейчас везде много и не только среди юристов и дело даже не в профессиональной квалификации зачастую, дело в человеческих качествах ). А вот страдать, получается, будут все.

В том числе и я..., с профессией, которую не ценят».

Источник: 9111.ru.

А вам знакомо такое?