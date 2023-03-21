Инструкция, как проверить контрагента или найти нужное дело на Arbitr.ru

Сайт Arbitr.ru был запущен более 10 лет назад. Юристы сразу же его полюбили за удобство работы с процессуальными документами.

Оказалось, что в России правосудие может быть открытым. Хотя бы на уровне арбитражных судов, разрешающих экономические и административные споры с участием бизнеса и власти.

Ниже памятка о том, как работать с сайтом Arbitr.ru.

Что такое Arbitr.ru?

Arbitr.ru - это база судебных документов. База, которую сегодня активно использует любой юрист.

Arbitr.ru был создан исключительно под арбитражное судопроизводство. В базе вы не найдёте решения и судебные заседания, которые рассматриваются в судах общей юрисдикции. Эти суды работают на обособленной платформе – ГАС «Правосудие», о которой мы расскажем в одном из следующих материалов.

На наш взгляд, это один из самых автоматизированных и удобных сервисов судебной системы РФ. Это утверждение легко можно подтвердить примерами. Именно Картотекой арбитражных дел активно пользуются такие гиганты консалтинговых услуг, как «СПАРК-Интерфакс» (владелец ИА «Интерфакс»), «Контур Фокус» (владелец СКБ «Контур»), «Картотека.ру» (владелец ИД «КоммерсантЪ»). Эти сервисы предоставляют своим платным подписчикам информацию о судебных спорах нужных заказчику контрагентов и партнеров.

Популярность сервиса видна и по статистике установки приложений для работы с Arbitr.ru. На данный момент мобильными приложениями сервиса пользуется более 554 тыс. владельцев техники Apple, 422 тыс. владельцев техники на Android и более 75 тыс. пользователей мобильной техники Microsoft.

Сейчас в системе зарегистрировано более 21,5 млн дел, которые рассматриваются 85 арбитражными судами субъектов РФ, 21 судом апелляционной инстанции, 10 окружными судами и одним судом по интеллектуальным правам.

Согласно статистике Судебного департамента РФ, в структуре рассмотренных дел по итогам 2016 года основную часть составили дела, вытекающие из экономических споров и других гражданских правоотношений - 78,4% от общего количества рассмотренных дел. Экономические споры и другие дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, составили 12,7 %. О несостоятельности (банкротстве) всего было рассмотрено 2%, а вопросы по установлению фактов, имеющих юридическое значение составили всего 0,1%.

Что можно найти на Arbitr.ru?

На этом сайте можно найти любые процессуальные документы по арбитражным спорам:

определение судьи о принятии искового заявления к производству;

определение судьи о назначении предварительного судебного заседания;

определение судьи об отсрочке уплаты госпошлины;

определение судьи о назначении дела к судебному разбирательству;

определение судьи об обеспечении иска или об отказе в обеспечении иска;

определение судьи об отложении судебного разбирательства;

судебное решение по делу;

и другие документы.

Документы публикуют в полном объеме, поэтому юрист может почерпнуть из них много полезной информации.

К сожалению, на Arbitr.ru пока не выкладываются иски и отзывы на иски. Мы надеемся, что в будущем и такая информация на сайте появится.

Очевидно, что открытость арбитражного правосудия дисциплинирует и участников процесса, и самих судей. Утаить какие-то действия сторон или доказательства, а также признаки предвзятости суда крайне сложно.

Документы каких судов можно найти на Arbitr.ru?

Арбитражная система в России выглядит так:

в первой инстанции дело рассматривает арбитражный суд субъекта РФ (например, арбитражный суд Свердловской области);

если какая-то из сторон желает обжаловать решение суда первой инстанции, то она может обратиться в апелляционный суд (например, в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд);

но и решение апелляционной инстанции не является окончательным. Любая из сторон по делу может его оспорить в кассационном порядке (например, обратившись в Федеральный арбитражный суд Уральского округа);

наконец, существует еще и высшая судебная инстанция - Верховный Суд РФ. Любая из сторон по делу, сохраняющая надежду на успех, может обжаловать ранее вынесенное арбитражным судом решение в одной из коллегий Верховного Суда РФ.

Кроме того, на сайте также в электронном виде выкладываются документы, вынесенные Судом по интеллектуальным правам. Он рассматривает споры, связанные с интеллектуальной собственности (товарными знаками, патентами, фирменными наименованиями, изобретениями и др.).

Какие разделы могут понадобиться юристу в первую очередь?

На Arbitr.ru вы можете найти все процессуальные документы по интересующим вас спорам, вынесенные данными судами.

Главные разделы для юристов: Картотека арбитражных дел (здесь хранится информация о ходе слушаний по всем судебным процессам);

Банк решений арбитражных судов (все вынесенные решения по всем делам, которые можно использовать в своем споре);

Календарь судебных заседаний арбитражных судов (расписание процессов).

Мой арбитр - сервис отслеживания ключевых дел.

Сервис поможет отследить любые изменения и процессуальные решения по интересующему вас делу. На электронную почту вам будут приходить оповещения. Подписку на обновления можно настроить в своём Личном кабинете. Еще одна функция сервиса: возможность подачи процессуальных документов в суд в электронном виде. С января 2017 года начала прием подачи электронных документов в арбитражные суды через авторизацию на портале Госуслуг. С появлением этого нововведения, было внедрено и использование пользователями системы усиленной квалифицированной электронной подписи. Теперь, владельцем этой подписи не нужно предоставлять в суд бумажный оригинал – подойдут и электронные документы. Таким образом, появилась возможность дистанционной подачи таких документов, как заявление об обеспечении доказательств, заявление об обеспечении иска, заявление об обеспечении имущественных интересов, заявление об обеспечении исполнения судебного акта и другие. Получить электронную подпись возможно с помощью государственных услуг, предоставляемых Министерством связи РФ. Сделать это можно в одном из удостоверяющих центров, списки которых можно проверить на сайте Минсвязи. Как искать дела в картотеке Arbitr.ru? В картотеке вы можете найти любой интересующий вас спор. Как? Введите номер дела, если он вам известен, или название кого-то из участников спора (можно не указывать полное фирменное наименование). Чтобы сузить поиск укажите арбитражный суд, рассматривающий дело. См. алгоритм работы поиска дела по названию компании

Дело можно искать и по его уникальному номеру. Возможно, его вам предоставили коллеги, или участники процесса.

См. алгоритм работы поиска дела по номеру дела

Далее мы видим подробную информацию о конкретном судебном споре. Здесь указаны истец и ответчик, третьи лица, и выложены в календарном порядке процессуальные документы, которые вынес суд.

Например, вы можете кликнуть и загрузить на свой компьютер Определение о назначении судебного заседания.

Это будут выглядить так:

В Банке решений вы можете найти любое судебное решение арбитражного суда.

В Календаре у вас есть возможность уточнить, на какую дату назначено предварительное или очередное заседание по конкретному делу.

Все заседания в арбитражных судах (за исключением тех, в которых раскрывается государственная тайна) проходят в открытом режиме. Вы можете прийти в качестве зрителя на любой процесс. Судья, конечно, поинтересуется у сторон, не против ли они вашего присутствия. Но опять же, если никакие коммерческие и государственные тайны в процессе спора не раскрываются, удалить вас из зала суда не получится.

Слушайте, записывайте, учитесь у лучших!

Как проверить контрагента?

На сайте Arbitr.ru вы можете найти судебные споры по любой интересующей вас компании (или индивидуальному предпринимателю).

Например, вы хотите заключить с кем-то сделку. Будьте осмотрительны, вдруг ваш контрагент - злостный неплательщик, с которого “выбивают” в суде долги десятки других компаний.

Заходим на сайт, вводим название контрагента и смотрим.

См. пример результатов поиска

Важно проверять и действующих клиентов, особенно тех, которые накопили перед вами большую дебиторскую задолженность. Чем больше отсрочка по платежу, тем меньше шансов, что вы его в итоге получите в полном объеме.

Особая категория дел - банкротства

В России любая компания, индивидуальный предприниматель и даже просто гражданин могут быть признаны банкротами.

Как это происходит? Кредитор или сам потенциальный банкрот обращаются в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. И информация об этом также публикуется на Arbitr.ru. С красной буквой “Б”.

Почему это важно? Зная, что в арбитражный суд подан иск о банкротстве компании или гражданина, вы можете решить для себя, а стоит ли с таким лицом заключать сделку. В рамках процедуры банкротства в среднем удовлетворяются требования кредиторов лишь в размере 3-5% от общего размера долга. Иначе говоря, если потенциальный банкрот должен вам 100 рублей, то после того, как его объявят банкротом, вы сможете рассчитывать на получение 3-5 рублей. И то через несколько лет.

Архив документов Высшего арбитражного суда

Наконец, на Arbitr.ru вы можете найти постановления и определения, вынесенные в предыдущие годы Высшим арбитражным судом.

Сам ВАС уже не функционирует (его функции были переданы Верховному Суду РФ), однако многие позиции Высшего арбитражного суда, зафиксированные в арбитражной практике, до сих пор сохраняют свою ценность. Участвуя в процессах и составляя юридические документы, юристы активно используют положения, содержащиеся в определениях и постановлениях ВАС РФ.