Всероссийская практическая конференция Системы Главбух

19 ноября 2020 года участвуйте онлайн в IX Всероссийской практической конференции «Бухучет и налоги: как работать в 2021 году». На конференции спикеры из Минфина, ФНС и Роструда расскажут о самых важных изменениях в работе бухгалтера с 2021 года. Обсудим новые 6-НДФЛ, 2-НДФЛ и РСВ и прогрессивную ставку по НДФЛ, как перейти на новый ФСБУ Запасы, новые штрафы и проверки по ККТ, изменения в счетах-фактурах и декларации по НДС, а также минимальную часовую ставку при работе неполный день. Вы получите рекомендации, как подготовиться к новым правилам работы, чтобы избежать ошибок и штрафов.

Три причины смотреть:

— взгляд с двух сторон: специалисты федеральных ведомств раскроют секреты, какие изменения введут в 2021, а лектор-практик расскажет, как с ними жить бухгалтеру; — сессия вопрос-ответ: спикер и эксперты Системы Главбух ответят на Ваши вопросы онлайн во время мероприятия; — Вы получите доступ к курсу Высшей школы Главбух с именным сертификатом теория практика на 20 часов.

В программе Конференции:

1. Новое в бухучете. Первый годовой отчет с учетом нового ПБУ 18/02. 2. Изменения по НДФЛ. 3. Новое в РСВ, взносах и пособиях. 4. Спецрежимы в 2021 году. 5. Новые штрафы и проверки по ККТ. 6. Новое в расчетах с сотрудниками.

Спикерами конференции выступят: Александр Сорокин, заместитель начальника Управления оперативного контроля ФНС России; Александр Водовозов, заместитель начальника Управления налогообложения юридических лиц ФНС России; Любовь Котова, начальник отдела нормативно-правового регулирования страховых взносов департамента налоговой и таможенной политики Минфина России; Владислав Волков, заместитель начальника Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России; Иван Шкловец, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости.

Конференция пройдет онлайн 19 ноября в 10.00 по московскому времени.

В 2019 году конференция собрала 31 000 слушателей. Участвуйте и вы в одной из самых масштабных конференций для бухгалтеров.

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