Онлайн-конгресс «Налоги и отчетность в 2021 году» уже скоро

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михалгеоргич Ещё бы! Хотят оставить их не при делах. Когда это банки были... Банки не увидели преимуществ цифрового рубля в осуществлении...