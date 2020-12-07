Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Онлайн-конгресс «Налоги и отчетность в 2021 году» уже скоро

На правах рекламы

Советы и рекомендации специалистов ФНС России, Минфина, МВД и экспертов прозвучат в ходе онлайн-конгресса «Налоги и отчётность в 2021 году».

Участие — бесплатное!

Дата: 10 декабря

Место: интернет-трансляция

Кому предназначен: бухгалтерам, руководителям

Организаторы мероприятия:

— IT-компания «Такском»;

— журнал ФНС России «Налоговая политика и практика».

Спикеры:

— начальники и заместители начальников управлений центральных аппаратов ФНС, Минфина и МВД России — Александр Сорокин, Михаил Сергеев, Олег Хороший, Татьяна Смирнова;

— авторитетный независимый эксперт в области бухгалтерии, налогов и сборов — Татьяна Крутякова;

— эксперт по электронному документообороту, ККТ и маркировке товаров компании «Такском».

Темы:

— НДФЛ и НДС, налоге на прибыль в 2021 году;

— электронный документооборот и контрольно-кассовая техника — грядущие изменения;

— маркировка в 2021 году;

— новшества в налогом контроле, практика судов по налоговым спорам.

Вниманию крупных налогоплательщиков!

На конгрессе состоится круглый стол с Еленой Суворовой — начальником Управления по крупнейшим налогоплательщикам ФНС России.

Регистрируйтесь и получайте практикоприменимые знания из первоисточников
Онлайн-курс
Как бухгалтеру уйти в аутсорс: пошаговая инструкция
Как монетизировать свой бухгалтерский опыт и уйти из найма в свой бизнес
Записаться
6825
9750 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама