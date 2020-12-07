Онлайн-конгресс «Налоги и отчетность в 2021 году» уже скоро

Советы и рекомендации специалистов ФНС России, Минфина, МВД и экспертов прозвучат в ходе онлайн-конгресса «Налоги и отчётность в 2021 году».
Участие — бесплатное!
Дата: 10 декабря
Место: интернет-трансляция
Кому предназначен: бухгалтерам, руководителям
Организаторы мероприятия:
— IT-компания «Такском»;
— журнал ФНС России «Налоговая политика и практика».
Спикеры:
— начальники и заместители начальников управлений центральных аппаратов ФНС, Минфина и МВД России — Александр Сорокин, Михаил Сергеев, Олег Хороший, Татьяна Смирнова;
— авторитетный независимый эксперт в области бухгалтерии, налогов и сборов — Татьяна Крутякова;
— эксперт по электронному документообороту, ККТ и маркировке товаров компании «Такском».
Темы:
— НДФЛ и НДС, налоге на прибыль в 2021 году;
— электронный документооборот и контрольно-кассовая техника — грядущие изменения;
— маркировка в 2021 году;
— новшества в налогом контроле, практика судов по налоговым спорам.
Вниманию крупных налогоплательщиков!
На конгрессе состоится круглый стол с Еленой Суворовой — начальником Управления по крупнейшим налогоплательщикам ФНС России.
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