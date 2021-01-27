Что происходит на криптовалютном рынке

Вадим Машуров прокомментировал последние события на криптовалютном рынке.

За последние пару недель биткоин продемонстрировал резкий рост, преодолев отметку в 36 тысяч долларов, после чего цена на него упала на 6% за 24 часа. Успешный украинский бизнесмен и аналитик Вадим Машуров отнесся к событиям на крипторынке спокойно, по его мнению, падение курса будет кратковременным, после чего биткоин снова покажет рост.

Вадим Машуров считает, что в долгосрочной перспективе биткоин может дорасти до цены в 100 тысяч долларов. Он объясняет этот прогноз тем, что высокая безопасность криптовалют и стремительное развитие технологий в финансовой сфере должны привести к поэтапному вытеснению золота из роли главного актива защиты национальных экономик. Об этом говорит и тот факт, что запасы драгоценных металлов не увеличиваются, в отличие от количества математических методик для вычисления и разработки новых цифровых денег.

Пока что это только прогноз, ведь для достижения потенциала золота биткоин должен продемонстрировать почти пятикратный рост капитализации, который пока фиксируется на сумме 575 миллиардов долларов. Машуров считает, что этот процесс займет по меньшей мере несколько лет.

Потенциал криптовалюты в наши дни нельзя игнорировать. Бен Мезрич, автор книги «Биткоин-миллиардеры», недавно заявил, что не намерен отказываться от оплаты в биткоине, в чем его поддержал Илон Маск.

Аналитики считают, что Илон Маск, который не может покупать биткоины прямо, мог бы продавать за них автомобили Tesla.

Об авторе

Вадим Машуров — перспективный украинский IT-бизнесмен, инвестор, аналитик и член совета директоров инвестиционного фонда SSG. В свои 23 года Вадим основал онлайн-сервис Instime.world, который за полгода собрал более 125 тысяч пользователей из 110 стран мира.

Больше о бизнес-деятельности Вадима и его жизни можно узнать в его Instagram-аккаунте https://www.instagram.com/vadimmashurov/.